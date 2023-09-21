https://ria.ru/20230921/merdok-1897817128.html

СМИ: Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News

СМИ: Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News - РИА Новости, 21.09.2023

СМИ: Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News

Американский медиамагнат Руперт Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News, сообщает телеканал CNBC. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:21

2023-09-21T16:21

2023-09-21T16:28

руперт мердок

в мире

сша

fox news

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Американский медиамагнат Руперт Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News, сообщает телеканал CNBC."Руперт Мердок покидает пост главы правления двух корпораций Fox и News", - говорится в сообщении. Официально решение будет объявлено в ноябре, 92-летний Мердок станет почетным председателем каждой компании, председателем News Corp станет его сын Лахлан Мердок, он же продолжит работать на посту гендиректора Fox, говорится в сообщении.Руперт Мердок в 1979 году основал медиахолдинг News Corporation, в состав которого входят газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Кроме того, миллиардер владеет телеканалом Fox News и телекомпанией 20th Century Fox, а также рядом спутниковых операторов и информационным агентством Dow Jones.

https://ria.ru/20230814/merdok-1890075359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

руперт мердок, в мире, сша, fox news