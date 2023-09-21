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СМИ: Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News - РИА Новости, 21.09.2023
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16:21 21.09.2023 (обновлено: 16:28 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/merdok-1897817128.html
СМИ: Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News
СМИ: Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News - РИА Новости, 21.09.2023
СМИ: Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News
Американский медиамагнат Руперт Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News, сообщает телеканал CNBC. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:21
2023-09-21T16:28
руперт мердок
в мире
сша
fox news
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Американский медиамагнат Руперт Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News, сообщает телеканал CNBC."Руперт Мердок покидает пост главы правления двух корпораций Fox и News", - говорится в сообщении. Официально решение будет объявлено в ноябре, 92-летний Мердок станет почетным председателем каждой компании, председателем News Corp станет его сын Лахлан Мердок, он же продолжит работать на посту гендиректора Fox, говорится в сообщении.Руперт Мердок в 1979 году основал медиахолдинг News Corporation, в состав которого входят газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Кроме того, миллиардер владеет телеканалом Fox News и телекомпанией 20th Century Fox, а также рядом спутниковых операторов и информационным агентством Dow Jones.
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руперт мердок, в мире, сша, fox news
Руперт Мердок, В мире, США, Fox News
СМИ: Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News

СМИ: Мердок уходит с поста главы правления принадлежащих ему Fox и News

© AP Photo / Arthur EdwardsМедиамагнат Руперт Мёрдок
Медиамагнат Руперт Мёрдок - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Arthur Edwards
Медиамагнат Руперт Мёрдок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Американский медиамагнат Руперт Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News, сообщает телеканал CNBC.
"Руперт Мердок покидает пост главы правления двух корпораций Fox и News", - говорится в сообщении. Официально решение будет объявлено в ноябре, 92-летний Мердок станет почетным председателем каждой компании, председателем News Corp станет его сын Лахлан Мердок, он же продолжит работать на посту гендиректора Fox, говорится в сообщении.
Руперт Мердок в 1979 году основал медиахолдинг News Corporation, в состав которого входят газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Кроме того, миллиардер владеет телеканалом Fox News и телекомпанией 20th Century Fox, а также рядом спутниковых операторов и информационным агентством Dow Jones.
Веб-страница Daily Mail с фотографией Руперта Мердока и Елены Жуковой - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
СМИ: медиамагнат Мердок в 92 года завел роман с бывшей тещей Абрамовича
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