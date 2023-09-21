https://ria.ru/20230921/merdok-1897817128.html
СМИ: Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News
СМИ: Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News - РИА Новости, 21.09.2023
СМИ: Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News
Американский медиамагнат Руперт Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News, сообщает телеканал CNBC. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:21
2023-09-21T16:21
2023-09-21T16:28
руперт мердок
в мире
сша
fox news
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106952/87/1069528700_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_39cc83db7fee934593183fe1c31e5fc8.jpg
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Американский медиамагнат Руперт Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News, сообщает телеканал CNBC."Руперт Мердок покидает пост главы правления двух корпораций Fox и News", - говорится в сообщении. Официально решение будет объявлено в ноябре, 92-летний Мердок станет почетным председателем каждой компании, председателем News Corp станет его сын Лахлан Мердок, он же продолжит работать на посту гендиректора Fox, говорится в сообщении.Руперт Мердок в 1979 году основал медиахолдинг News Corporation, в состав которого входят газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Кроме того, миллиардер владеет телеканалом Fox News и телекомпанией 20th Century Fox, а также рядом спутниковых операторов и информационным агентством Dow Jones.
https://ria.ru/20230814/merdok-1890075359.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106952/87/1069528700_127:0:2000:1405_1920x0_80_0_0_0e7d758dd0b6410d79a16bfdb9163c64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руперт мердок, в мире, сша, fox news
Руперт Мердок, В мире, США, Fox News
СМИ: Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News
СМИ: Мердок уходит с поста главы правления принадлежащих ему Fox и News
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Американский медиамагнат Руперт Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News, сообщает телеканал CNBC.
"Руперт Мердок покидает пост главы правления двух корпораций Fox и News", - говорится в сообщении. Официально решение будет объявлено в ноябре, 92-летний Мердок станет почетным председателем каждой компании, председателем News Corp станет его сын Лахлан Мердок, он же продолжит работать на посту гендиректора Fox, говорится в сообщении.
Руперт Мердок в 1979 году основал медиахолдинг News Corporation, в состав которого входят газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Кроме того, миллиардер владеет телеканалом Fox News и телекомпанией 20th Century Fox, а также рядом спутниковых операторов и информационным агентством Dow Jones.
СМИ: медиамагнат Мердок в 92 года завел роман с бывшей тещей Абрамовича