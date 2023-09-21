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Посольство обратится в Госдеп за оказанием медпомощи заключенным россиянам - РИА Новости, 21.09.2023
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20:53 21.09.2023 (обновлено: 21:44 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/medpomosch-1897888052.html
Посольство обратится в Госдеп за оказанием медпомощи заключенным россиянам
Посольство обратится в Госдеп за оказанием медпомощи заключенным россиянам - РИА Новости, 21.09.2023
Посольство обратится в Госдеп за оказанием медпомощи заключенным россиянам
Посольство РФ в США продолжит оказывать необходимое содействие российским гражданам, содержащимся в американских исправительных учреждениях, заявил российским... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:53
2023-09-21T21:44
в мире
россия
государственный департамент сша
оон
анатолий антонов
сша
вашингтон (штат)
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен - РИА Новости. Посольство РФ в США продолжит оказывать необходимое содействие российским гражданам, содержащимся в американских исправительных учреждениях, заявил российским журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Что касается нашего посольства, мы будем продолжать нашу работу и помогать нашим гражданам. Не скрою, приятно, когда ты приходишь в тюрьму, и тебя благодарят за то, что удалось немножко улучшить положение дел", - сказал Антонов после посещения российских граждан, содержащихся в Бруклинской тюрьме Нью-Йорка.Он также сообщил, что посольство намерено в ближайший понедельник обратиться с нотой в госдепартамент с запросом об оказании квалифицированной медицинской помощи находящимся в тюрьмах США россиянам."Как вы понимаете, находясь в американских застенках, здоровье у тебя не улучшается", - указал глава российской дипмиссии.При возникновении у российских дипломатов в США проблем с посещением заключенных россиян точно такие же сложности будут и у американской стороны, также заявил посол."Американцы очень любят слово "взаимность". Как только у нас будут возникать проблемы с посещением россиян в (их - ред.) тюрьмах, такие же проблемы появятся и у американцев в Москве", - сказал Антонов.
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в мире, россия, государственный департамент сша, оон, анатолий антонов, сша, вашингтон (штат)
В мире, Россия, Государственный департамент США, ООН, Анатолий Антонов, США, Вашингтон (штат)
Посольство обратится в Госдеп за оказанием медпомощи заключенным россиянам

Посольство РФ направит ноту в Госдеп об оказании медпомощи заключенным россиянам

© РИА Новости / Михаил ТургиевФлаги перед зданием посольства России в Вашингтоне
Флаги перед зданием посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Флаги перед зданием посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 21 сен - РИА Новости. Посольство РФ в США продолжит оказывать необходимое содействие российским гражданам, содержащимся в американских исправительных учреждениях, заявил российским журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Что касается нашего посольства, мы будем продолжать нашу работу и помогать нашим гражданам. Не скрою, приятно, когда ты приходишь в тюрьму, и тебя благодарят за то, что удалось немножко улучшить положение дел", - сказал Антонов после посещения российских граждан, содержащихся в Бруклинской тюрьме Нью-Йорка.
Он также сообщил, что посольство намерено в ближайший понедельник обратиться с нотой в госдепартамент с запросом об оказании квалифицированной медицинской помощи находящимся в тюрьмах США россиянам.
"Как вы понимаете, находясь в американских застенках, здоровье у тебя не улучшается", - указал глава российской дипмиссии.
При возникновении у российских дипломатов в США проблем с посещением заключенных россиян точно такие же сложности будут и у американской стороны, также заявил посол.
"Американцы очень любят слово "взаимность". Как только у нас будут возникать проблемы с посещением россиян в (их - ред.) тюрьмах, такие же проблемы появятся и у американцев в Москве", - сказал Антонов.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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В миреРоссияГосударственный департамент СШАООНАнатолий АнтоновСШАВашингтон (штат)
 
 
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