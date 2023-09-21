https://ria.ru/20230921/mchs-1897700189.html
Спасатели МЧС России обследовали около 240 объектов Ливии после наводнения
Спасатели МЧС России обследовали около 240 объектов Ливии после наводнения - РИА Новости, 21.09.2023
Спасатели МЧС России обследовали около 240 объектов Ливии после наводнения
Спасатели МЧС РФ продолжают поисково-спасательные работы после разрушительного наводнения в Ливии, обследовано более 450 тысяч квадратных метров территории,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T08:42
2023-09-21T08:42
2023-09-21T08:43
в мире
ливия
россия
дерна (муниципалитет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
красный полумесяц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896679006_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_357df0ce1c582c4555e8b8d7ccfcd073.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спасатели МЧС РФ продолжают поисково-спасательные работы после разрушительного наводнения в Ливии, обследовано более 450 тысяч квадратных метров территории, около 40 километров береговой линии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Всего с начала работы обследовано порядка 240 объектов, более 450 тысяч квадратных метров, а также около 40 километров береговой линии", - говорится в сообщении. Кроме того, спасатели продолжают работать в "красной зоне", где большинство поврежденных и разрушенных зданий смыты до основания. Они применяют кинологические расчеты и беспилотники. Отмечается, что водолазы обследовали 110 тысяч квадратных метров портовой зоны акватории. "Активную работу ведет аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" ... На данный момент полевой госпиталь принял более 320 пострадавших", - добавляется в сообщении. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие при наводнении. Из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В результате в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час.
https://ria.ru/20230918/liviya-1896897855.html
https://ria.ru/20230919/liviya-1897338769.html
ливия
россия
дерна (муниципалитет)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896679006_512:0:3243:2048_1920x0_80_0_0_d3e8eeb2345a9722a63bd5f260ebd20d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия, россия, дерна (муниципалитет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, красный полумесяц
В мире, Ливия, Россия, Дерна (муниципалитет), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас, Красный полумесяц
Спасатели МЧС России обследовали около 240 объектов Ливии после наводнения
МЧС РФ обследовало около 450 тысяч квадратных метров в Ливии после наводнения