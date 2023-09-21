https://ria.ru/20230921/mchs-1897700189.html

Спасатели МЧС России обследовали около 240 объектов Ливии после наводнения

Спасатели МЧС России обследовали около 240 объектов Ливии после наводнения - РИА Новости, 21.09.2023

Спасатели МЧС России обследовали около 240 объектов Ливии после наводнения

Спасатели МЧС РФ продолжают поисково-спасательные работы после разрушительного наводнения в Ливии, обследовано более 450 тысяч квадратных метров территории,... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T08:42

2023-09-21T08:42

2023-09-21T08:43

в мире

ливия

россия

дерна (муниципалитет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

красный полумесяц

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спасатели МЧС РФ продолжают поисково-спасательные работы после разрушительного наводнения в Ливии, обследовано более 450 тысяч квадратных метров территории, около 40 километров береговой линии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Всего с начала работы обследовано порядка 240 объектов, более 450 тысяч квадратных метров, а также около 40 километров береговой линии", - говорится в сообщении. Кроме того, спасатели продолжают работать в "красной зоне", где большинство поврежденных и разрушенных зданий смыты до основания. Они применяют кинологические расчеты и беспилотники. Отмечается, что водолазы обследовали 110 тысяч квадратных метров портовой зоны акватории. "Активную работу ведет аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" ... На данный момент полевой госпиталь принял более 320 пострадавших", - добавляется в сообщении. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие при наводнении. Из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В результате в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час.

https://ria.ru/20230918/liviya-1896897855.html

https://ria.ru/20230919/liviya-1897338769.html

ливия

россия

дерна (муниципалитет)

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в мире, ливия, россия, дерна (муниципалитет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, красный полумесяц