Рейтинг@Mail.ru
Спасатели МЧС России обследовали около 240 объектов Ливии после наводнения - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 21.09.2023 (обновлено: 08:43 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/mchs-1897700189.html
Спасатели МЧС России обследовали около 240 объектов Ливии после наводнения
Спасатели МЧС России обследовали около 240 объектов Ливии после наводнения - РИА Новости, 21.09.2023
Спасатели МЧС России обследовали около 240 объектов Ливии после наводнения
Спасатели МЧС РФ продолжают поисково-спасательные работы после разрушительного наводнения в Ливии, обследовано более 450 тысяч квадратных метров территории,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T08:42
2023-09-21T08:43
в мире
ливия
россия
дерна (муниципалитет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
красный полумесяц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896679006_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_357df0ce1c582c4555e8b8d7ccfcd073.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спасатели МЧС РФ продолжают поисково-спасательные работы после разрушительного наводнения в Ливии, обследовано более 450 тысяч квадратных метров территории, около 40 километров береговой линии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Всего с начала работы обследовано порядка 240 объектов, более 450 тысяч квадратных метров, а также около 40 километров береговой линии", - говорится в сообщении. Кроме того, спасатели продолжают работать в "красной зоне", где большинство поврежденных и разрушенных зданий смыты до основания. Они применяют кинологические расчеты и беспилотники. Отмечается, что водолазы обследовали 110 тысяч квадратных метров портовой зоны акватории. "Активную работу ведет аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" ... На данный момент полевой госпиталь принял более 320 пострадавших", - добавляется в сообщении. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие при наводнении. Из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В результате в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час.
https://ria.ru/20230918/liviya-1896897855.html
https://ria.ru/20230919/liviya-1897338769.html
ливия
россия
дерна (муниципалитет)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896679006_512:0:3243:2048_1920x0_80_0_0_d3e8eeb2345a9722a63bd5f260ebd20d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливия, россия, дерна (муниципалитет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, красный полумесяц
В мире, Ливия, Россия, Дерна (муниципалитет), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас, Красный полумесяц
Спасатели МЧС России обследовали около 240 объектов Ливии после наводнения

МЧС РФ обследовало около 450 тысяч квадратных метров в Ливии после наводнения

© AP Photo / Jamal AlkomatyПоследствия циклона "Даниэль" в Дерне, Ливия
Последствия циклона Даниэль в Дерне, Ливия - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Jamal Alkomaty
Последствия циклона "Даниэль" в Дерне, Ливия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спасатели МЧС РФ продолжают поисково-спасательные работы после разрушительного наводнения в Ливии, обследовано более 450 тысяч квадратных метров территории, около 40 километров береговой линии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Всего с начала работы обследовано порядка 240 объектов, более 450 тысяч квадратных метров, а также около 40 километров береговой линии", - говорится в сообщении.
Флаг ООН на автомобиле с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
В Ливии опровергли данные ООН о гибели одиннадцати тысяч человек
18 сентября, 09:13
Кроме того, спасатели продолжают работать в "красной зоне", где большинство поврежденных и разрушенных зданий смыты до основания. Они применяют кинологические расчеты и беспилотники. Отмечается, что водолазы обследовали 110 тысяч квадратных метров портовой зоны акватории.
"Активную работу ведет аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" ... На данный момент полевой госпиталь принял более 320 пострадавших", - добавляется в сообщении.
По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие при наводнении.
Из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В результате в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час.
Последствия циклона Даниэль в Дерне, Ливия - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Кадыров обвинил мировое сообщество в безразличии к трагедии в Ливии
19 сентября, 18:12
 
В миреЛивияРоссияДерна (муниципалитет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЦентроспасКрасный полумесяц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала