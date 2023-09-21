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Ливан заявил в ООН о дружеских отношениях с Россией - РИА Новости, 21.09.2023
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22:33 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/livan-1897901977.html
Ливан заявил в ООН о дружеских отношениях с Россией
Ливан заявил в ООН о дружеских отношениях с Россией - РИА Новости, 21.09.2023
Ливан заявил в ООН о дружеских отношениях с Россией
Ливан сохраняет дружеские отношения с Россией и практически всегда поддерживает Москву на мировой арене, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T22:33
2023-09-21T22:33
в мире
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россия
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оон
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Ливан сохраняет дружеские отношения с Россией и практически всегда поддерживает Москву на мировой арене, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб. "Россия остается и продолжит быть дружеской для Ливана страной… мы почти всегда с Россией на международной арене", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Министр подчеркнул, что между Москвой и Бейрутом сохраняются хорошие отношения, в том числе на уровне правительств двух стран. Он также обратил внимание на необходимость проработки на уровне различных министерств обоих государств возможности расширения сотрудничества.
https://ria.ru/20230921/serbiya-1897886206.html
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в мире, ливан, россия, москва, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Ливан, Россия, Москва, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Ливан заявил в ООН о дружеских отношениях с Россией

Ливан заявил о поддержке России на мировой арене на полях ГА ООН

© AP Photo / Frank Franklin IIООН
ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен - РИА Новости. Ливан сохраняет дружеские отношения с Россией и практически всегда поддерживает Москву на мировой арене, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб.
"Россия остается и продолжит быть дружеской для Ливана страной… мы почти всегда с Россией на международной арене", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Министр подчеркнул, что между Москвой и Бейрутом сохраняются хорошие отношения, в том числе на уровне правительств двух стран.
Он также обратил внимание на необходимость проработки на уровне различных министерств обоих государств возможности расширения сотрудничества.
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