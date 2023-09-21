https://ria.ru/20230921/livan-1897901977.html

Ливан заявил в ООН о дружеских отношениях с Россией

Ливан заявил в ООН о дружеских отношениях с Россией - РИА Новости, 21.09.2023

Ливан заявил в ООН о дружеских отношениях с Россией

Ливан сохраняет дружеские отношения с Россией и практически всегда поддерживает Москву на мировой арене, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T22:33

2023-09-21T22:33

2023-09-21T22:33

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Ливан сохраняет дружеские отношения с Россией и практически всегда поддерживает Москву на мировой арене, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб. "Россия остается и продолжит быть дружеской для Ливана страной… мы почти всегда с Россией на международной арене", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Министр подчеркнул, что между Москвой и Бейрутом сохраняются хорошие отношения, в том числе на уровне правительств двух стран. Он также обратил внимание на необходимость проработки на уровне различных министерств обоих государств возможности расширения сотрудничества.

https://ria.ru/20230921/serbiya-1897886206.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230921/lavrov-1897698982.html

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