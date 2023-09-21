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Лавров и глава Президенского совета Йемена обсудили процесс урегулирования - РИА Новости, 21.09.2023
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20:43 21.09.2023 (обновлено: 20:44 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/lavrov-1897885996.html
Лавров и глава Президенского совета Йемена обсудили процесс урегулирования
Лавров и глава Президенского совета Йемена обсудили процесс урегулирования - РИА Новости, 21.09.2023
Лавров и глава Президенского совета Йемена обсудили процесс урегулирования
Глава Президентского руководящего совета Йемена Рашид аль-Алими обсудил в четверг с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым усилия арабских стран по... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:43
2023-09-21T20:44
в мире
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россия
саудовская аравия
сергей лавров
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ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Глава Президентского руководящего совета Йемена Рашид аль-Алими обсудил в четверг с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым усилия арабских стран по возобновлению перемирия в Йемене и запуску политического процесса урегулирования, сообщило Йеменское агентство новостей Saba. По его информации, стороны в кулуарах заседаний Генеральной Ассамблеи ООН затронули во время обсуждения "последние события относительно ситуации в Йемене и похвальные посреднические усилия королевства Саудовской Аравии и султаната Омана по возобновлению перемирия и запуску всеобъемлющего политического процесса под эгидой ООН". Как говорится в сообщении, "глава Президентского совета высоко оценил особые отношения между Йеменской Республикой и Российской Федерацией, а также четкую позицию России в Совете Безопасности и на всех встречах по поддержке международно признанного правительства Йемена и его национальных институтов". На прошлой неделе Саудовская Аравия провела первые прямые переговоры в Эр-Рияде с делегацией противостоящего ей в Йемене движения "Ансар Алла" (хуситы), которое в 2016 году захватило власть в стране и до сих пор удерживает северные провинции, а также столицу Йемена Сану. Стороны стремятся достичь перемирия и подготовить почву для проведения в Йемене всеобщего политического диалога, чтобы положить конец девятилетнему вооруженного конфликту. Однако, выступая в четверг на заседании ГА ООН, глава Президентского совета усомнился в серьезности намерений хуситов относительно установления мира в Йемене.
https://ria.ru/20230921/lavrov-1897683933.html
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в мире, йемен, россия, саудовская аравия, сергей лавров, ансар алла, оон
В мире, Йемен, Россия, Саудовская Аравия, Сергей Лавров, Ансар Алла, ООН
Лавров и глава Президенского совета Йемена обсудили процесс урегулирования

Лавров и глава Президенского совета Йемена обсудили процесс урегулирования

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Глава Президентского руководящего совета Йемена Рашид аль-Алими обсудил в четверг с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым усилия арабских стран по возобновлению перемирия в Йемене и запуску политического процесса урегулирования, сообщило Йеменское агентство новостей Saba.
По его информации, стороны в кулуарах заседаний Генеральной Ассамблеи ООН затронули во время обсуждения "последние события относительно ситуации в Йемене и похвальные посреднические усилия королевства Саудовской Аравии и султаната Омана по возобновлению перемирия и запуску всеобъемлющего политического процесса под эгидой ООН".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Лавров пошутил о положении дел в России
Вчера, 01:39
Как говорится в сообщении, "глава Президентского совета высоко оценил особые отношения между Йеменской Республикой и Российской Федерацией, а также четкую позицию России в Совете Безопасности и на всех встречах по поддержке международно признанного правительства Йемена и его национальных институтов".
На прошлой неделе Саудовская Аравия провела первые прямые переговоры в Эр-Рияде с делегацией противостоящего ей в Йемене движения "Ансар Алла" (хуситы), которое в 2016 году захватило власть в стране и до сих пор удерживает северные провинции, а также столицу Йемена Сану. Стороны стремятся достичь перемирия и подготовить почву для проведения в Йемене всеобщего политического диалога, чтобы положить конец девятилетнему вооруженного конфликту. Однако, выступая в четверг на заседании ГА ООН, глава Президентского совета усомнился в серьезности намерений хуситов относительно установления мира в Йемене.
ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Делегация Мексики ожидает переговоры Лавровым на полях ГА ООН
Вчера, 20:33
 
В миреЙеменРоссияСаудовская АравияСергей ЛавровАнсар АллаООН
 
 
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