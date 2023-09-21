https://ria.ru/20230921/lavrov-1897828193.html

Лавров обсудит с генсеком ООН выполнение стамбульских договоренностей

Лавров обсудит с генсеком ООН выполнение стамбульских договоренностей - РИА Новости, 21.09.2023

Лавров обсудит с генсеком ООН выполнение стамбульских договоренностей

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится в четверг с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, обсудит в том числе проблему исполнения стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:54

2023-09-21T16:54

2023-09-21T17:13

в мире

сергей лавров

антониу гутерреш

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится в четверг с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, обсудит в том числе проблему исполнения стамбульских договоренностей, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Вчера была трехсторонняя встреча с замгенсека ООН Мартином Гриффитсом и (главой ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан, которая была посвящена ситуации с выполнением стамбульских договоренностей. Сегодня будет встреча нашего министра с генсекретарем ООН, где этот вопрос также будет обсуждаться", - сказал Вершинин журналистам.Отвечая на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ о том, что Турция и ООН якобы готовят новые предложения Москве по "черноморской инициативе", Вершинин отметил, что эти "вопросы обсуждаются"."Отчасти они отражены в письмах, которыми обмениваются генсек ООН и министр иностранных дел России. Наша позиция на этот счет известна", - сказал он.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230904/sdelka-1894130049.html

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в мире, сергей лавров, антониу гутерреш, оон, украина, сергей вершинин, россия, турция