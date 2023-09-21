https://ria.ru/20230921/lavrov-1897683933.html
Лавров пошутил о положении дел в России
Лавров пошутил о положении дел в России - РИА Новости, 21.09.2023
Лавров пошутил о положении дел в России
Единственная проблема России сейчас заключается в "страданиях от изоляции", заявил в шутку глава МИД Сергей Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T01:39
2023-09-21T01:39
2023-09-21T03:14
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сергей лавров
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ООН, 21 сен — РИА Новости. Единственная проблема России сейчас заключается в "страданиях от изоляции", заявил в шутку глава МИД Сергей Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом в штаб-квартире ООН."Все хорошо, только от изоляции страдаем", — сказал глава российской дипломатии на вопрос о том, как у него дела.Собеседник министр оценил шутку, но отметил, что в переговорную Лаврова стоит целая очередь.По информации МИД, Лавров и Абу аль-Гейт подтвердили заинтересованность в проведении шестой министерской сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества. Стороны отметили важность активизации взаимодействия между Россией и арабской организацией в интересах урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке, укрепления безопасности и стабильности в регионе.
https://ria.ru/20230921/lavrov-1897683396.html
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в мире, россия, сергей лавров, ахмед абу аль-гейт, лига арабских государств, оон
В мире, Россия, Сергей Лавров, Ахмед Абу аль-Гейт, Лига арабских государств, ООН
Лавров пошутил о положении дел в России
Лавров пошутил, что у России есть только проблема страданий от изоляции