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Лавров пошутил о положении дел в России - РИА Новости, 21.09.2023
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01:39 21.09.2023 (обновлено: 03:14 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/lavrov-1897683933.html
Лавров пошутил о положении дел в России
Лавров пошутил о положении дел в России - РИА Новости, 21.09.2023
Лавров пошутил о положении дел в России
Единственная проблема России сейчас заключается в "страданиях от изоляции", заявил в шутку глава МИД Сергей Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T01:39
2023-09-21T03:14
в мире
россия
сергей лавров
ахмед абу аль-гейт
лига арабских государств
оон
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ООН, 21 сен — РИА Новости. Единственная проблема России сейчас заключается в "страданиях от изоляции", заявил в шутку глава МИД Сергей Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом в штаб-квартире ООН."Все хорошо, только от изоляции страдаем", — сказал глава российской дипломатии на вопрос о том, как у него дела.Собеседник министр оценил шутку, но отметил, что в переговорную Лаврова стоит целая очередь.По информации МИД, Лавров и Абу аль-Гейт подтвердили заинтересованность в проведении шестой министерской сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества. Стороны отметили важность активизации взаимодействия между Россией и арабской организацией в интересах урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке, укрепления безопасности и стабильности в регионе.
https://ria.ru/20230921/lavrov-1897683396.html
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в мире, россия, сергей лавров, ахмед абу аль-гейт, лига арабских государств, оон
В мире, Россия, Сергей Лавров, Ахмед Абу аль-Гейт, Лига арабских государств, ООН
Лавров пошутил о положении дел в России

Лавров пошутил, что у России есть только проблема страданий от изоляции

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен — РИА Новости. Единственная проблема России сейчас заключается в "страданиях от изоляции", заявил в шутку глава МИД Сергей Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом в штаб-квартире ООН.
«
"Все хорошо, только от изоляции страдаем", — сказал глава российской дипломатии на вопрос о том, как у него дела.
Собеседник министр оценил шутку, но отметил, что в переговорную Лаврова стоит целая очередь.
По информации МИД, Лавров и Абу аль-Гейт подтвердили заинтересованность в проведении шестой министерской сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества. Стороны отметили важность активизации взаимодействия между Россией и арабской организацией в интересах урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке, укрепления безопасности и стабильности в регионе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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В миреРоссияСергей ЛавровАхмед Абу аль-ГейтЛига арабских государствООН
 
 
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