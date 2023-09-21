https://ria.ru/20230921/lavrov-1897683396.html
Лавров пошутил про ограничения на передвижение для журналистов
Лавров пошутил про ограничения на передвижение для журналистов - РИА Новости, 21.09.2023
Лавров пошутил про ограничения на передвижение для журналистов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил про категорию виз США, которые в этот раз получили журналисты, сопровождающие его в поездке на неделю высокого... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T01:15
2023-09-21T01:15
2023-09-21T01:15
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил про категорию виз США, которые в этот раз получили журналисты, сопровождающие его в поездке на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН. "Пошли бы погуляли. Вам же можно на 40 километров", - сказал Лавров журналистам в кулуарах ГА ООН. В этот раз журналисты, сопровождающие Лаврова в поездке, получили визы типа C2 - так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях и могут находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка. До этого посольство США выдавало журналистам пула Лаврова визы категории I - неиммиграционные визы для иностранных журналистов и сотрудников СМИ. С мая 2021 года посольство США в Москве сократило объем консульских услуг и прекратило обрабатывать заявки на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок. В американском посольстве приостановку консульских услуг объяснили ограничительными мерами на работу дипломатической миссии США, которые были введены Россией в конце апреля того же как ответ на очередные антироссийские санкции. Кроме того, в американском посольстве предупредили, что перестали оказывать консульские услуги своим гражданам за исключением чрезвычайных случаев.
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в мире, сша, россия, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Россия, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров пошутил про ограничения на передвижение для журналистов
Лавров пошутил про ограничения на передвижение в Нью-Йорке для журналистов
ООН, 20 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил про категорию виз США, которые в этот раз получили журналисты, сопровождающие его в поездке на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН.
«
"Пошли бы погуляли. Вам же можно на 40 километров", - сказал Лавров журналистам в кулуарах ГА ООН.
В этот раз журналисты, сопровождающие Лаврова в поездке, получили визы типа C2 - так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях и могут находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка.
До этого посольство США выдавало журналистам пула Лаврова визы категории I - неиммиграционные визы для иностранных журналистов и сотрудников СМИ.
С мая 2021 года посольство США в Москве
сократило объем консульских услуг и прекратило обрабатывать заявки на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок.
В американском посольстве приостановку консульских услуг объяснили ограничительными мерами на работу дипломатической миссии США, которые были введены Россией в конце апреля того же как ответ на очередные антироссийские санкции.
Кроме того, в американском посольстве предупредили, что перестали оказывать консульские услуги своим гражданам за исключением чрезвычайных случаев.
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