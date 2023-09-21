https://ria.ru/20230921/lavrov-1897683396.html

Лавров пошутил про ограничения на передвижение для журналистов

Лавров пошутил про ограничения на передвижение для журналистов - РИА Новости, 21.09.2023

Лавров пошутил про ограничения на передвижение для журналистов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил про категорию виз США, которые в этот раз получили журналисты, сопровождающие его в поездке на неделю высокого... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T01:15

2023-09-21T01:15

2023-09-21T01:15

в мире

сша

россия

сергей лавров

оон

генеральная ассамблея оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897651784_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_443bcbbdedbb6e66eaf887f86af3bcb1.jpg

ООН, 20 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил про категорию виз США, которые в этот раз получили журналисты, сопровождающие его в поездке на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН. "Пошли бы погуляли. Вам же можно на 40 километров", - сказал Лавров журналистам в кулуарах ГА ООН. В этот раз журналисты, сопровождающие Лаврова в поездке, получили визы типа C2 - так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях и могут находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка. До этого посольство США выдавало журналистам пула Лаврова визы категории I - неиммиграционные визы для иностранных журналистов и сотрудников СМИ. С мая 2021 года посольство США в Москве сократило объем консульских услуг и прекратило обрабатывать заявки на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок. В американском посольстве приостановку консульских услуг объяснили ограничительными мерами на работу дипломатической миссии США, которые были введены Россией в конце апреля того же как ответ на очередные антироссийские санкции. Кроме того, в американском посольстве предупредили, что перестали оказывать консульские услуги своим гражданам за исключением чрезвычайных случаев.

https://ria.ru/20230921/lavrov-1897683139.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон