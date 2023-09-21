https://ria.ru/20230921/lavrov-1897681864.html
Лавров встретился с участниками СМИД ШОС
Лавров встретился с участниками СМИД ШОС - РИА Новости, 21.09.2023
Лавров встретился с участниками СМИД ШОС
Глава МИД РФ Сергей Лавров с участниками СМИД ШОС обсудили вопросы развития организации и наращивание ее взаимодействия с ООН. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T00:53
2023-09-21T00:53
2023-09-21T00:53
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров с участниками СМИД ШОС обсудили вопросы развития организации и наращивание ее взаимодействия с ООН. В опубликованном на сайте МИД РФ сообщении говорится, что "20 сентября в Нью-Йорке министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС)". "В центре внимания были вопросы дальнейшей консолидации и развития ШОС в контексте комплексного совершенствования ее деятельности применительно к современным реалиям",- указывается в документе. В нем отмечается, что в ходе встречи стороны рассмотрели "ход работы по реализации принятых на высшем уровне решений, национальным координаторам государств-членов поручено ускорить подготовку конкретных предложений". "Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ключевым глобальным и региональным проблемам. Подтвержден совпадающий настрой на совместную борьбу с вызовами и угрозами безопасности в интересах обеспечения стабильности и устойчивого развития в регионе ШОС", - указывается в сообщении. "Особо подчеркнуто намерение наращивать взаимодействие между ШОС и ООН, а также связи с другими многосторонними объединениями", - заключили в МИД РФ.
https://ria.ru/20230921/lavrov-1897680509.html
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россия, нью-йорк (город), сергей лавров, шос, оон, в мире
Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, ШОС, ООН, В мире
Лавров встретился с участниками СМИД ШОС
МИД: Лавров с участниками СМИД ШОС обсудил вопросы развития организации
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров с участниками СМИД ШОС обсудили вопросы развития организации и наращивание ее взаимодействия с ООН.
В опубликованном на сайте МИД РФ сообщении говорится, что "20 сентября в Нью-Йорке
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС)".
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"В центре внимания были вопросы дальнейшей консолидации и развития ШОС в контексте комплексного совершенствования ее деятельности применительно к современным реалиям",- указывается в документе. В нем отмечается, что в ходе встречи стороны рассмотрели "ход работы по реализации принятых на высшем уровне решений, национальным координаторам государств-членов поручено ускорить подготовку конкретных предложений".
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ключевым глобальным и региональным проблемам. Подтвержден совпадающий настрой на совместную борьбу с вызовами и угрозами безопасности в интересах обеспечения стабильности и устойчивого развития в регионе ШОС", - указывается в сообщении.
"Особо подчеркнуто намерение наращивать взаимодействие между ШОС и ООН, а также связи с другими многосторонними объединениями", - заключили в МИД РФ.
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