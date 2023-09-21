https://ria.ru/20230921/lavrov-1897681864.html

Лавров встретился с участниками СМИД ШОС

Лавров встретился с участниками СМИД ШОС - РИА Новости, 21.09.2023

Лавров встретился с участниками СМИД ШОС

Глава МИД РФ Сергей Лавров с участниками СМИД ШОС обсудили вопросы развития организации и наращивание ее взаимодействия с ООН. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T00:53

2023-09-21T00:53

2023-09-21T00:53

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сергей лавров

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров с участниками СМИД ШОС обсудили вопросы развития организации и наращивание ее взаимодействия с ООН. В опубликованном на сайте МИД РФ сообщении говорится, что "20 сентября в Нью-Йорке министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС)". "В центре внимания были вопросы дальнейшей консолидации и развития ШОС в контексте комплексного совершенствования ее деятельности применительно к современным реалиям",- указывается в документе. В нем отмечается, что в ходе встречи стороны рассмотрели "ход работы по реализации принятых на высшем уровне решений, национальным координаторам государств-членов поручено ускорить подготовку конкретных предложений". "Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ключевым глобальным и региональным проблемам. Подтвержден совпадающий настрой на совместную борьбу с вызовами и угрозами безопасности в интересах обеспечения стабильности и устойчивого развития в регионе ШОС", - указывается в сообщении. "Особо подчеркнуто намерение наращивать взаимодействие между ШОС и ООН, а также связи с другими многосторонними объединениями", - заключили в МИД РФ.

https://ria.ru/20230921/lavrov-1897680509.html

https://ria.ru/20230920/oon-1897675318.html

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россия, нью-йорк (город), сергей лавров, шос, оон, в мире