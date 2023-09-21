https://ria.ru/20230921/lantset-1897688532.html

Источник раскрыл подробности удара "Ланцета" по украинскому МиГ-29

Источник раскрыл подробности удара "Ланцета" по украинскому МиГ-29 - РИА Новости, 21.09.2023

Источник раскрыл подробности удара "Ланцета" по украинскому МиГ-29

Барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил украинский МиГ-29 на дальности более 80 километров за счет нескольких новшеств в этой беспилотной системе, рассказал... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T03:35

2023-09-21T03:35

2023-09-21T06:07

безопасность

zala aero

технологии

вооруженные силы рф

миг-29

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил украинский МиГ-29 на дальности более 80 километров за счет нескольких новшеств в этой беспилотной системе, рассказал РИА Новости информированный источник."Компанией ZALA AERO в программно-аппаратный комплекс беспилотной системы с барражирующим боеприпасом "Ланцет" был внесен ряд новшеств, которые позволяют вариативно применять дроны-камикадзе за пределами прямой радиовидимости наземного комплекса управления. Также были использованы отдельные новые конструктивные решения", — отметил собеседник агентства.Он добавил, что в результате МиГ-29 на украинском аэродроме удалось поразить прямым попаданием "Ланцета" в кабину на общей дальности "более 80 километров от точки запуска аппарата в тылу российских оборонительных позиций".Источник добавил, что сейчас разведывательно-ударный контур с системой "Ланцет", применяемый подразделениями Вооруженных сил России, "стал по-настоящему "фронтовой длинной рукой".Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO. В СВО сегодня активно используют две версии аппаратов: одна из них оснащена двумя X-образными крыльями, вторая — одним большим X-образным крылом. Барражирующие боеприпасы способны нести боевые части массой три или пять килограммов трех типов: осколочно-фугасные, кумулятивные или термобарические в зависимости от вида поражаемой цели. Для "Ланцетов" типовыми целями в зоне СВО становятся гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.В июле ZALA AERO продемонстрировала обновленную версию своего барражирующего боеприпаса, который получил три вместо четырех поверхности крыла. Крыло нового варианта "Ланцета" может складываться, что позволяет применять дрон из контейнерной пусковой установки.

https://ria.ru/20230915/lantset-1896497954.html

https://ria.ru/20230920/dron-1897677646.html

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безопасность, zala aero, технологии, вооруженные силы рф, миг-29