https://ria.ru/20230921/lani-1897724838.html

На невидимых дорожках: как устроен "Дом лани"

На невидимых дорожках: как устроен "Дом лани" - РИА Новости, 21.09.2023

На невидимых дорожках: как устроен "Дом лани"

Зеленоградский "Дом лани" ГПБУ "Мосприрода" вот уже восьмой год привлекает посетителей возможностью полюбоваться на его пятнистых обитателей. В преддверии зимы... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:28

2023-09-21T11:28

2023-09-21T11:28

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москва

мосприрода

московский зоопарк

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Зеленоградский "Дом лани" ГПБУ "Мосприрода" вот уже восьмой год привлекает посетителей возможностью полюбоваться на его пятнистых обитателей. В преддверии зимы корреспондент РИА Новости наведался в вольерный комплекс и узнал, как специалисты будут ухаживать за ланями в холодные месяцы и чем им могут помочь москвичи.Историческое местоВольерный комплекс "Дом лани" расположен в комплексном заказнике "Зеленоградский" и занимает территорию в 1,2 гектара. Этого вполне достаточно, чтобы обустроить и зону обитания для главных постояльцев, и отдельные участки для проведения тематических мероприятий.Место для размещения вольерного комплекса было выбрано неслучайно. По словам главного специалиста ГПБУ "Мосприрода" Любови Черкасовой, с 1968 до конца 1980-х годов на этой же территории существовал вольер, где обитали лани."Он пользовался большой популярностью среди жителей города, детей и взрослых, однако в дальнейшем его закрыли. Горожане мечтали о его восстановлении. Идея возрождения вольера на прежнем месте была поддержана мэром Москвы. И в феврале 2015 года состоялось торжественное открытие современного вольерного комплекса "Дом лани", - рассказывает Черкасова.Новый вольерный комплекс спроектировали в соответствии с актуальными экотрендами. Например, на территории есть электростанция на солнечных батареях, которая обеспечивает работу комплекса, обращает внимание главный специалист "Мосприроды"."Условно комплекс разделен на две территории: озелененную, с наличием естественной древесной растительности, и "открытую", благоустроенную для посетителей. В первой круглый год обитают европейские лани. Другая часть свободна от естественных зеленых насаждений, здесь размещены: интерактивная площадка с тематическими стендами: "Крылатая панорама", "Следы животных", "Звери большие и малые"; амфитеатр, где проводятся эколого-просветительские мероприятия, а на галерее размещаются различные экспозиции", – комментирует Черкасова.На территории комплекса обитают не только лани. Вдоль пешеходной галереи оборудованы просторные вольеры, в которых содержатся кролики и сельскохозяйственные декоративные птицы: куры, фазаны, индейки, цесарки и мускусные утки.По словам главного специалиста "Мосприроды", в "Доме лани" птиц и кроликов экспонируют сезонно, до наступления зимних холодов."Чуть позже мы отправим их на "зимние квартиры" в центр передержки, где за ними будут ухаживать подобающим образом", – отмечает она.Московские "бэмби"К лесной зоне, где обитают главные постояльцы "Дома лани", ведет пешеходный настил, оканчивающийся просторной смотровой площадкой – отсюда наблюдать за животными лучше всего. Сейчас в вольерном комплексе обитает 12 особей: 2 взрослых самца и 4 самки, 3 годовалых самца, рожденных в 2022 году, и 3 малыша, родившиеся летом 2023 года."В день открытия вольерного комплекса сюда привезли пару ланей: самца Яшу и самку Машу. На тот момент им не было еще и года. Лани хорошо прижились, а со временем у них ежегодно стало появляться потомство", – рассказывает Черкасова.Помимо Яши и Маши в "Доме лани" обитают самки Даша и Глаша, а еще – Месси и Дзюба, получившие свои клички в честь Чемпионата мира по футболу, проходившего в Москве в 2018 году."Ланята рождаются ежегодно, поэтому, чтобы ланям было комфортно и просторно, некоторых малышей мы передаем на другие территории", – отмечает Черкасова.Специалисты вольерного комплекса обеспечивают ланям необходимый уход: зону обитания парнокопытных поддерживают в чистоте, их самих регулярно осматривают специалисты ветеринарной службы, на территории соблюдается режим тишины, чтобы не пугать трепетных животных. По словам главного специалиста "Мосприроды", в дикой природе и при удачных обстоятельствах лани могут прожить около 10-15 лет, однако в полной безопасности вольерного комплекса и при надлежащем уходе и правильном питании максимальный возрастной показатель увеличивается до 25-30 лет.Особый рацион"Основу рациона московских ланей составляет травянистая растительность и овощи: картофель, свекла, морковь, капуста. Лани не откажутся и от ягод, грибов, каштанов, желудей, лесных орехов. Кроме того, парнокопытные не прочь полакомиться яблоками. Зимой в дикой природе лани полностью переходят на веточные корма и кору", – делится подробностями Черкасова.В вольерном комплексе кормление животных посетителями строго запрещено, обращает внимание главный специалист "Мосприроды". Сотрудники "Дома лани" кормят их строго в определенные часы в соответствии с рационом питания, разработанным специалистами Московского зоопарка."Ланей нельзя перекармливать, так как из-за отсутствия чувства насыщения животные могут заболеть. Далеко не все посетители детально знают, какие угощения пойдут животным на пользу, а какие – навредят их здоровью и жизни", - подчеркивает Черкасова.Однако поучаствовать в сборе кормов москвичи могут – для этого "Дом лани" ежегодно проводит традиционную акцию "Лесные гостинцы"."На входе в комплекс у нас стоит специальный ящик, куда посетители могут положить полезные лакомства: орехи, желуди, каштаны. Наши сотрудники надлежащим образом все это хранят и в течение зимы добавляют в рацион животных. В холода особенно пригождаются питательные природные дары: плоды лещины, дуба, конского каштана", – комментирует главный специалист "Мосприроды".В 2023 году акция "Лесные гостинцы" пройдет с 1 по 15 октября. Вход в вольерный комплекс – бесплатный.

https://ria.ru/20220701/zhivotnye-1799359923.html

https://ria.ru/20221102/zhivotnye-1828393602.html

https://ria.ru/20230120/podkormka-1846053225.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мосприрода, московский зоопарк