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На невидимых дорожках: как устроен "Дом лани" - РИА Новости, 21.09.2023
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11:28 21.09.2023
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На невидимых дорожках: как устроен "Дом лани"
На невидимых дорожках: как устроен "Дом лани" - РИА Новости, 21.09.2023
На невидимых дорожках: как устроен "Дом лани"
Зеленоградский "Дом лани" ГПБУ "Мосприрода" вот уже восьмой год привлекает посетителей возможностью полюбоваться на его пятнистых обитателей. В преддверии зимы... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:28
2023-09-21T11:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосприрода
московский зоопарк
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Зеленоградский "Дом лани" ГПБУ "Мосприрода" вот уже восьмой год привлекает посетителей возможностью полюбоваться на его пятнистых обитателей. В преддверии зимы корреспондент РИА Новости наведался в вольерный комплекс и узнал, как специалисты будут ухаживать за ланями в холодные месяцы и чем им могут помочь москвичи.Историческое местоВольерный комплекс "Дом лани" расположен в комплексном заказнике "Зеленоградский" и занимает территорию в 1,2 гектара. Этого вполне достаточно, чтобы обустроить и зону обитания для главных постояльцев, и отдельные участки для проведения тематических мероприятий.Место для размещения вольерного комплекса было выбрано неслучайно. По словам главного специалиста ГПБУ "Мосприрода" Любови Черкасовой, с 1968 до конца 1980-х годов на этой же территории существовал вольер, где обитали лани."Он пользовался большой популярностью среди жителей города, детей и взрослых, однако в дальнейшем его закрыли. Горожане мечтали о его восстановлении. Идея возрождения вольера на прежнем месте была поддержана мэром Москвы. И в феврале 2015 года состоялось торжественное открытие современного вольерного комплекса "Дом лани", - рассказывает Черкасова.Новый вольерный комплекс спроектировали в соответствии с актуальными экотрендами. Например, на территории есть электростанция на солнечных батареях, которая обеспечивает работу комплекса, обращает внимание главный специалист "Мосприроды".&quot;Условно комплекс разделен на две территории: озелененную, с наличием естественной древесной растительности, и &quot;открытую&quot;, благоустроенную для посетителей. В первой круглый год обитают европейские лани. Другая часть свободна от естественных зеленых насаждений, здесь размещены: интерактивная площадка с тематическими стендами: &quot;Крылатая панорама&quot;, &quot;Следы животных&quot;, &quot;Звери большие и малые&quot;; амфитеатр, где проводятся эколого-просветительские мероприятия, а на галерее размещаются различные экспозиции&quot;, – комментирует Черкасова.На территории комплекса обитают не только лани. Вдоль пешеходной галереи оборудованы просторные вольеры, в которых содержатся кролики и сельскохозяйственные декоративные птицы: куры, фазаны, индейки, цесарки и мускусные утки.По словам главного специалиста "Мосприроды", в "Доме лани" птиц и кроликов экспонируют сезонно, до наступления зимних холодов."Чуть позже мы отправим их на "зимние квартиры" в центр передержки, где за ними будут ухаживать подобающим образом", – отмечает она.Московские "бэмби"К лесной зоне, где обитают главные постояльцы "Дома лани", ведет пешеходный настил, оканчивающийся просторной смотровой площадкой – отсюда наблюдать за животными лучше всего. Сейчас в вольерном комплексе обитает 12 особей: 2 взрослых самца и 4 самки, 3 годовалых самца, рожденных в 2022 году, и 3 малыша, родившиеся летом 2023 года."В день открытия вольерного комплекса сюда привезли пару ланей: самца Яшу и самку Машу. На тот момент им не было еще и года. Лани хорошо прижились, а со временем у них ежегодно стало появляться потомство", – рассказывает Черкасова.Помимо Яши и Маши в "Доме лани" обитают самки Даша и Глаша, а еще – Месси и Дзюба, получившие свои клички в честь Чемпионата мира по футболу, проходившего в Москве в 2018 году.&quot;Ланята рождаются ежегодно, поэтому, чтобы ланям было комфортно и просторно, некоторых малышей мы передаем на другие территории&quot;, – отмечает Черкасова.Специалисты вольерного комплекса обеспечивают ланям необходимый уход: зону обитания парнокопытных поддерживают в чистоте, их самих регулярно осматривают специалисты ветеринарной службы, на территории соблюдается режим тишины, чтобы не пугать трепетных животных. По словам главного специалиста "Мосприроды", в дикой природе и при удачных обстоятельствах лани могут прожить около 10-15 лет, однако в полной безопасности вольерного комплекса и при надлежащем уходе и правильном питании максимальный возрастной показатель увеличивается до 25-30 лет.Особый рацион"Основу рациона московских ланей составляет травянистая растительность и овощи: картофель, свекла, морковь, капуста. Лани не откажутся и от ягод, грибов, каштанов, желудей, лесных орехов. Кроме того, парнокопытные не прочь полакомиться яблоками. Зимой в дикой природе лани полностью переходят на веточные корма и кору", – делится подробностями Черкасова.В вольерном комплексе кормление животных посетителями строго запрещено, обращает внимание главный специалист "Мосприроды". Сотрудники "Дома лани" кормят их строго в определенные часы в соответствии с рационом питания, разработанным специалистами Московского зоопарка."Ланей нельзя перекармливать, так как из-за отсутствия чувства насыщения животные могут заболеть. Далеко не все посетители детально знают, какие угощения пойдут животным на пользу, а какие – навредят их здоровью и жизни", - подчеркивает Черкасова.Однако поучаствовать в сборе кормов москвичи могут – для этого "Дом лани" ежегодно проводит традиционную акцию "Лесные гостинцы".&quot;На входе в комплекс у нас стоит специальный ящик, куда посетители могут положить полезные лакомства: орехи, желуди, каштаны. Наши сотрудники надлежащим образом все это хранят и в течение зимы добавляют в рацион животных. В холода особенно пригождаются питательные природные дары: плоды лещины, дуба, конского каштана&quot;, – комментирует главный специалист &quot;Мосприроды&quot;.В 2023 году акция "Лесные гостинцы" пройдет с 1 по 15 октября. Вход в вольерный комплекс – бесплатный.
https://ria.ru/20220701/zhivotnye-1799359923.html
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москва, мосприрода, московский зоопарк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода, Московский зоопарк

На невидимых дорожках: как устроен "Дом лани"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛани в вольерном комплексе "Дом лани" в Зеленограде
Лани в вольерном комплексе Дом лани в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лани в вольерном комплексе "Дом лани" в Зеленограде
Читать ria.ru в
Зеленоградский "Дом лани" ГПБУ "Мосприрода" вот уже восьмой год привлекает посетителей возможностью полюбоваться на его пятнистых обитателей. В преддверии зимы корреспондент РИА Новости наведался в вольерный комплекс и узнал, как специалисты будут ухаживать за ланями в холодные месяцы и чем им могут помочь москвичи.

Историческое место

Вольерный комплекс "Дом лани" расположен в комплексном заказнике "Зеленоградский" и занимает территорию в 1,2 гектара. Этого вполне достаточно, чтобы обустроить и зону обитания для главных постояльцев, и отдельные участки для проведения тематических мероприятий.
Место для размещения вольерного комплекса было выбрано неслучайно. По словам главного специалиста ГПБУ "Мосприрода" Любови Черкасовой, с 1968 до конца 1980-х годов на этой же территории существовал вольер, где обитали лани.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВольерный комплекс "Дом лани" в Зеленограде
Вольерный комплекс Дом лани в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вольерный комплекс "Дом лани" в Зеленограде
"Он пользовался большой популярностью среди жителей города, детей и взрослых, однако в дальнейшем его закрыли. Горожане мечтали о его восстановлении. Идея возрождения вольера на прежнем месте была поддержана мэром Москвы. И в феврале 2015 года состоялось торжественное открытие современного вольерного комплекса "Дом лани", - рассказывает Черкасова.
Новый вольерный комплекс спроектировали в соответствии с актуальными экотрендами. Например, на территории есть электростанция на солнечных батареях, которая обеспечивает работу комплекса, обращает внимание главный специалист "Мосприроды".
«

"Условно комплекс разделен на две территории: озелененную, с наличием естественной древесной растительности, и "открытую", благоустроенную для посетителей. В первой круглый год обитают европейские лани. Другая часть свободна от естественных зеленых насаждений, здесь размещены: интерактивная площадка с тематическими стендами: "Крылатая панорама", "Следы животных", "Звери большие и малые"; амфитеатр, где проводятся эколого-просветительские мероприятия, а на галерее размещаются различные экспозиции", – комментирует Черкасова.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГлавный специалист ГПБУ "Мосприрода" Любовь Черкасова в вольерном комплексе "Дом лани" в Зеленограде
Главный специалист ГПБУ Мосприрода Любовь Черкасова в вольерном комплексе Дом лани в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Главный специалист ГПБУ "Мосприрода" Любовь Черкасова в вольерном комплексе "Дом лани" в Зеленограде
На территории комплекса обитают не только лани. Вдоль пешеходной галереи оборудованы просторные вольеры, в которых содержатся кролики и сельскохозяйственные декоративные птицы: куры, фазаны, индейки, цесарки и мускусные утки.
По словам главного специалиста "Мосприроды", в "Доме лани" птиц и кроликов экспонируют сезонно, до наступления зимних холодов.
"Чуть позже мы отправим их на "зимние квартиры" в центр передержки, где за ними будут ухаживать подобающим образом", – отмечает она.
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Московские "бэмби"

К лесной зоне, где обитают главные постояльцы "Дома лани", ведет пешеходный настил, оканчивающийся просторной смотровой площадкой – отсюда наблюдать за животными лучше всего. Сейчас в вольерном комплексе обитает 12 особей: 2 взрослых самца и 4 самки, 3 годовалых самца, рожденных в 2022 году, и 3 малыша, родившиеся летом 2023 года.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛани в вольерном комплексе "Дом лани" в Зеленограде
Лани в вольерном комплексе Дом лани в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Лани в вольерном комплексе "Дом лани" в Зеленограде
"В день открытия вольерного комплекса сюда привезли пару ланей: самца Яшу и самку Машу. На тот момент им не было еще и года. Лани хорошо прижились, а со временем у них ежегодно стало появляться потомство", – рассказывает Черкасова.

Европейские лани, обитающие в вольерном комплексе "Дом лани", меняют окрас в зависимости от времени года: летом он красновато-кирпичный с характерными белыми пятнышками, зимой голова, уши и шея животных становятся темно-коричневого цвета, а спина и бока - практически черными. Самцы лани крупнее и достигают веса до 110 килограммов, самки – до 70 килограммов.

В конце весны самцы сбрасывают рога, новые достигают полного развития в августе. В сентябре-октябре у парнокопытных начинается брачный период. Обычно потомство рождается в июне-июле – один, реже два олененка.

Помимо Яши и Маши в "Доме лани" обитают самки Даша и Глаша, а еще – Месси и Дзюба, получившие свои клички в честь Чемпионата мира по футболу, проходившего в Москве в 2018 году.
«

"Ланята рождаются ежегодно, поэтому, чтобы ланям было комфортно и просторно, некоторых малышей мы передаем на другие территории", – отмечает Черкасова.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛани в вольерном комплексе "Дом лани" в Зеленограде
Лани в вольерном комплексе Дом лани в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Лани в вольерном комплексе "Дом лани" в Зеленограде
Специалисты вольерного комплекса обеспечивают ланям необходимый уход: зону обитания парнокопытных поддерживают в чистоте, их самих регулярно осматривают специалисты ветеринарной службы, на территории соблюдается режим тишины, чтобы не пугать трепетных животных. По словам главного специалиста "Мосприроды", в дикой природе и при удачных обстоятельствах лани могут прожить около 10-15 лет, однако в полной безопасности вольерного комплекса и при надлежащем уходе и правильном питании максимальный возрастной показатель увеличивается до 25-30 лет.
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Особый рацион

"Основу рациона московских ланей составляет травянистая растительность и овощи: картофель, свекла, морковь, капуста. Лани не откажутся и от ягод, грибов, каштанов, желудей, лесных орехов. Кроме того, парнокопытные не прочь полакомиться яблоками. Зимой в дикой природе лани полностью переходят на веточные корма и кору", – делится подробностями Черкасова.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛани в вольерном комплексе "Дом лани" в Зеленограде
Лани в вольерном комплексе Дом лани в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Лани в вольерном комплексе "Дом лани" в Зеленограде
В вольерном комплексе кормление животных посетителями строго запрещено, обращает внимание главный специалист "Мосприроды". Сотрудники "Дома лани" кормят их строго в определенные часы в соответствии с рационом питания, разработанным специалистами Московского зоопарка.
"Ланей нельзя перекармливать, так как из-за отсутствия чувства насыщения животные могут заболеть. Далеко не все посетители детально знают, какие угощения пойдут животным на пользу, а какие – навредят их здоровью и жизни", - подчеркивает Черкасова.
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Однако поучаствовать в сборе кормов москвичи могут – для этого "Дом лани" ежегодно проводит традиционную акцию "Лесные гостинцы".
«

"На входе в комплекс у нас стоит специальный ящик, куда посетители могут положить полезные лакомства: орехи, желуди, каштаны. Наши сотрудники надлежащим образом все это хранят и в течение зимы добавляют в рацион животных. В холода особенно пригождаются питательные природные дары: плоды лещины, дуба, конского каштана", – комментирует главный специалист "Мосприроды".

В 2023 году акция "Лесные гостинцы" пройдет с 1 по 15 октября. Вход в вольерный комплекс – бесплатный.
 
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