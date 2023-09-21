https://ria.ru/20230921/kurorty-1897553966.html

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на курортах Кавминвод осенью

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на курортах Кавминвод осенью - РИА Новости, 21.09.2023

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на курортах Кавминвод осенью

Туроператоры фиксируют высокий спрос на санаторный отдых на курортах Кавказских Минеральных Вод этой осенью, в октябре в здравницах почти не осталось свободных... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T04:22

2023-09-21T04:22

2023-09-21T04:22

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Туроператоры фиксируют высокий спрос на санаторный отдых на курортах Кавказских Минеральных Вод этой осенью, в октябре в здравницах почти не осталось свободных мест, а в ноябре загрузка объектов уже близка к 80 процентам, сообщает АТОР.По оценкам экспертов, продажи туров в здравницы региона на сентябрь-ноябрь выросли на 15-20 процентов, при этом существенно увеличилась и глубина бронирований.Если еще два-три года назад туры в санатории Кавказских Минеральных Вод бронировали за два-три месяца до заезда, то теперь это происходит уже за полгода."Это самая большая глубина бронирования на российском внутреннем рынке. Курорты Кавказских Минеральных Вод очень востребованы", – подчеркивают представители национального туроператора "Алеан"."Осень – традиционно высокий сезон на оздоровительных курортах Кавказских Минеральных Вод. С середины сентября по конец ноября загрузка очень высокая и бронировать с небольшой глубиной практически уже нечего", – подтверждают эксперты туроператора "Русский Экспресс".По словам экспертов "Интуриста", санатории на осень в Кавказских Минеральных Вод нужно было бронировать минимум полгода назад, еще весной. Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин пояснил, что сейчас на октябрь в Кавказских Минеральных Водах доступно лишь десять процентов санаториев, на ноябрь – 25 процентов.По словам экспертов, во второй половине ноября в среднем размещение в санаториях эконом-сегмента на 10-12 дней с лечением и трехразовым питанием без дороги стоит от 80 до 110 тысяч рублей на двоих, в здравницах среднего ценового сегмента – от 100-180 тысяч рублей, в санаториях высокого уровня – от 180 тысяч и выше. Есть спа-отели, где такой отдых обойдется в 690-750 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230914/osen-1896186376.html

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2023

Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, сергей ромашкин, отдых в россии