Рейтинг@Mail.ru
На Кубани разрешение в жилстроительстве смогут давать только главы районов - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
22:58 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/kuban-1897904590.html
На Кубани разрешение в жилстроительстве смогут давать только главы районов
На Кубани разрешение в жилстроительстве смогут давать только главы районов - РИА Новости, 21.09.2023
На Кубани разрешение в жилстроительстве смогут давать только главы районов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил подготовить распоряжение, согласно которому только главы муниципалитетов смогут подписывать... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T22:58
2023-09-21T22:58
краснодарский край
краснодарский край
краснодар
тихорецк
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a92aa086ae8be7dbddee46e246ac291.jpg
КРАСНОДАР, 21 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил подготовить распоряжение, согласно которому только главы муниципалитетов смогут подписывать разрешения на строительство в жилищной сфере, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Вениамин Кондратьев поручил подготовить распоряжение, закрепляющее персональную ответственность за каждым руководителем муниципалитета. Согласно документу, только главы смогут подписывать разрешения на строительство в жилищной сфере", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что проблема застройки жилых кварталов без социальной инфраструктуры была характерна для Краснодара 15 лет назад и призвал глав "не повторять ошибок". "Комплексная застройка новых жилых районов - принципиальный вопрос, требующий такого же подхода. В крае растет жилищное строительство, и мы договаривались, что многоквартирные дома должны возводить параллельно с детскими садами и школами. Мой подход неизменен - если строим, то комфортно, по принципу: фундамент дома - фундамент школы. Сейчас есть случаи, когда выдают разрешения на возведение многоэтажек, появляются целые районы, а соцобъекты остаются на бумаге. Такого быть не должно - перекошенный рынок жилищного строительства краю не нужен", - передает пресс-служба слова Кондратьева. Глава региона привел в пример строительство многоэтажек в городе Тихорецке и в Северском районе, где ближайшие к домам школы, детсады, поликлиники уже перегружены, а строительство новых соцобъектов не предусмотрено. По мнению главы, такой подход угрожает стабильности региона.
https://ria.ru/20230921/spetsobekty-1897904055.html
краснодарский край
краснодар
тихорецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_ae960f2b6e974333767126b4f30a51e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, краснодар, тихорецк, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Краснодар, Тихорецк, Вениамин Кондратьев
На Кубани разрешение в жилстроительстве смогут давать только главы районов

На Кубани разрешение в жилстроительстве будут давать главы муниципалитетов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 21 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил подготовить распоряжение, согласно которому только главы муниципалитетов смогут подписывать разрешения на строительство в жилищной сфере, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"Вениамин Кондратьев поручил подготовить распоряжение, закрепляющее персональную ответственность за каждым руководителем муниципалитета. Согласно документу, только главы смогут подписывать разрешения на строительство в жилищной сфере", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что проблема застройки жилых кварталов без социальной инфраструктуры была характерна для Краснодара 15 лет назад и призвал глав "не повторять ошибок".
"Комплексная застройка новых жилых районов - принципиальный вопрос, требующий такого же подхода. В крае растет жилищное строительство, и мы договаривались, что многоквартирные дома должны возводить параллельно с детскими садами и школами. Мой подход неизменен - если строим, то комфортно, по принципу: фундамент дома - фундамент школы. Сейчас есть случаи, когда выдают разрешения на возведение многоэтажек, появляются целые районы, а соцобъекты остаются на бумаге. Такого быть не должно - перекошенный рынок жилищного строительства краю не нужен", - передает пресс-служба слова Кондратьева.
Глава региона привел в пример строительство многоэтажек в городе Тихорецке и в Северском районе, где ближайшие к домам школы, детсады, поликлиники уже перегружены, а строительство новых соцобъектов не предусмотрено. По мнению главы, такой подход угрожает стабильности региона.
Вид в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Губернатор Кубани поручил ускорить возведение соцобъектов в регионе
Вчера, 22:54
 
Краснодарский крайКраснодарский крайКраснодарТихорецкВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала