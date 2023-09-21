https://ria.ru/20230921/kuban-1897904590.html

На Кубани разрешение в жилстроительстве смогут давать только главы районов

На Кубани разрешение в жилстроительстве смогут давать только главы районов - РИА Новости, 21.09.2023

На Кубани разрешение в жилстроительстве смогут давать только главы районов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил подготовить распоряжение, согласно которому только главы муниципалитетов смогут подписывать... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T22:58

2023-09-21T22:58

2023-09-21T22:58

краснодарский край

краснодарский край

краснодар

тихорецк

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 21 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил подготовить распоряжение, согласно которому только главы муниципалитетов смогут подписывать разрешения на строительство в жилищной сфере, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Вениамин Кондратьев поручил подготовить распоряжение, закрепляющее персональную ответственность за каждым руководителем муниципалитета. Согласно документу, только главы смогут подписывать разрешения на строительство в жилищной сфере", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что проблема застройки жилых кварталов без социальной инфраструктуры была характерна для Краснодара 15 лет назад и призвал глав "не повторять ошибок". "Комплексная застройка новых жилых районов - принципиальный вопрос, требующий такого же подхода. В крае растет жилищное строительство, и мы договаривались, что многоквартирные дома должны возводить параллельно с детскими садами и школами. Мой подход неизменен - если строим, то комфортно, по принципу: фундамент дома - фундамент школы. Сейчас есть случаи, когда выдают разрешения на возведение многоэтажек, появляются целые районы, а соцобъекты остаются на бумаге. Такого быть не должно - перекошенный рынок жилищного строительства краю не нужен", - передает пресс-служба слова Кондратьева. Глава региона привел в пример строительство многоэтажек в городе Тихорецке и в Северском районе, где ближайшие к домам школы, детсады, поликлиники уже перегружены, а строительство новых соцобъектов не предусмотрено. По мнению главы, такой подход угрожает стабильности региона.

https://ria.ru/20230921/spetsobekty-1897904055.html

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краснодарский край, краснодар, тихорецк, вениамин кондратьев