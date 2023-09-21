https://ria.ru/20230921/kosovo-1897855627.html

Миссия НАТО проведет учения на северо-востоке Косово

Миссия НАТО проведет учения на северо-востоке Косово - РИА Новости, 21.09.2023

Миссия НАТО проведет учения на северо-востоке Косово

Контингент НАТО в Косово (KFOR) начинает в четверг учения на северо-востоке края, которые пройдут до 27 сентября, сообщило агентство Танюг со ссылкой на миссию... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:07

2023-09-21T18:07

2023-09-21T18:07

в мире

косово

югославия

освободительная армия косово

нато

сербия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875189473_0:52:1546:922_1920x0_80_0_0_046ad3c78b8453a590ec1ae4b689801c.jpg

БЕЛГРАД, 21 сен - РИА Новости. Контингент НАТО в Косово (KFOR) начинает в четверг учения на северо-востоке края, которые пройдут до 27 сентября, сообщило агентство Танюг со ссылкой на миссию альянса. Маневры под названием Robust Ram призваны проверить готовность к операциям по обеспечению свободы передвижения местного населения. "Учения - часть более широкого круга деятельности для поддержки оперативных возможностей ключевых тактических подразделений и подразделений поддержки в составе миссии KFOR", - цитирует агентство сообщение руководства контингента. Уточняется, что военнослужащие НАТО будут заняты на расчистке блокады трасс у учебного полигона близ Ново-Село, также будут задействованы воздушно-разведовательные средства KFOR. Подчеркивается, что речь идет о регулярных маневрах. В середине сентября миссия НАТО завершила учения Western Rumble 23 на западе Косово и Метохии. НАТО в настоящее время усиливает свое присутствие в Косово и Метохии за счет 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады, включая батальон спецназа, которые размещаются на военной базе "Султан Мурад". Ожидается, что турки наряду с американцами станут самым большим контингентом в составе сил НАТО и командование контингентом KFOR примет турецкий офицер. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. В июне 1999 года, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html

https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html

косово

югославия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, косово, югославия, освободительная армия косово, нато, сербия