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Миссия НАТО проведет учения на северо-востоке Косово - РИА Новости, 21.09.2023
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18:07 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/kosovo-1897855627.html
Миссия НАТО проведет учения на северо-востоке Косово
Миссия НАТО проведет учения на северо-востоке Косово - РИА Новости, 21.09.2023
Миссия НАТО проведет учения на северо-востоке Косово
Контингент НАТО в Косово (KFOR) начинает в четверг учения на северо-востоке края, которые пройдут до 27 сентября, сообщило агентство Танюг со ссылкой на миссию... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:07
2023-09-21T18:07
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БЕЛГРАД, 21 сен - РИА Новости. Контингент НАТО в Косово (KFOR) начинает в четверг учения на северо-востоке края, которые пройдут до 27 сентября, сообщило агентство Танюг со ссылкой на миссию альянса. Маневры под названием Robust Ram призваны проверить готовность к операциям по обеспечению свободы передвижения местного населения. "Учения - часть более широкого круга деятельности для поддержки оперативных возможностей ключевых тактических подразделений и подразделений поддержки в составе миссии KFOR", - цитирует агентство сообщение руководства контингента. Уточняется, что военнослужащие НАТО будут заняты на расчистке блокады трасс у учебного полигона близ Ново-Село, также будут задействованы воздушно-разведовательные средства KFOR. Подчеркивается, что речь идет о регулярных маневрах. В середине сентября миссия НАТО завершила учения Western Rumble 23 на западе Косово и Метохии. НАТО в настоящее время усиливает свое присутствие в Косово и Метохии за счет 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады, включая батальон спецназа, которые размещаются на военной базе "Султан Мурад". Ожидается, что турки наряду с американцами станут самым большим контингентом в составе сил НАТО и командование контингентом KFOR примет турецкий офицер. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. В июне 1999 года, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.
https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html
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в мире, косово, югославия, освободительная армия косово, нато, сербия
В мире, Косово, Югославия, Освободительная армия Косово, НАТО, Сербия
Миссия НАТО проведет учения на северо-востоке Косово

Танюг: KFOR проведет учения на северо-востоке Косово

© РИА Новости / Александар Джорович | Перейти в медиабанкКордон миротворцев из миссии НАТО KFOR перед муниципалитетом Звечан
Кордон миротворцев из миссии НАТО KFOR перед муниципалитетом Звечан - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Александар Джорович
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Кордон миротворцев из миссии НАТО KFOR перед муниципалитетом Звечан. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 сен - РИА Новости. Контингент НАТО в Косово (KFOR) начинает в четверг учения на северо-востоке края, которые пройдут до 27 сентября, сообщило агентство Танюг со ссылкой на миссию альянса.
Маневры под названием Robust Ram призваны проверить готовность к операциям по обеспечению свободы передвижения местного населения.
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"Учения - часть более широкого круга деятельности для поддержки оперативных возможностей ключевых тактических подразделений и подразделений поддержки в составе миссии KFOR", - цитирует агентство сообщение руководства контингента.
Уточняется, что военнослужащие НАТО будут заняты на расчистке блокады трасс у учебного полигона близ Ново-Село, также будут задействованы воздушно-разведовательные средства KFOR. Подчеркивается, что речь идет о регулярных маневрах.
В середине сентября миссия НАТО завершила учения Western Rumble 23 на западе Косово и Метохии.
НАТО в настоящее время усиливает свое присутствие в Косово и Метохии за счет 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады, включая батальон спецназа, которые размещаются на военной базе "Султан Мурад". Ожидается, что турки наряду с американцами станут самым большим контингентом в составе сил НАТО и командование контингентом KFOR примет турецкий офицер.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. В июне 1999 года, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.
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