https://ria.ru/20230921/kosmos-1897768200.html

Космонавты получат тренажер для полетов на Российскую орбитальную станцию

Космонавты получат тренажер для полетов на Российскую орбитальную станцию - РИА Новости, 21.09.2023

Космонавты получат тренажер для полетов на Российскую орбитальную станцию

Первый тренажер для подготовки космонавтов к полётам на будущую Российскую орбитальную станцию скоро появится в Центре подготовки космонавтов, рассказал... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:02

2023-09-21T14:02

2023-09-21T14:03

россия

владимир путин

центр подготовки космонавтов

роскосмос

космос - риа наука

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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 21 сен - РИА Новости. Первый тренажер для подготовки космонавтов к полётам на будущую Российскую орбитальную станцию скоро появится в Центре подготовки космонавтов, рассказал журналистам начальник ЦПК Максим Харламов. "В планах у нас создание уже тренажерных средств для Российской орбитальной станции. Один из тренажеров первого блока, которые планируются к запуску, уже готовится, и думаю, что в ближайшее время появится в центре подготовки", - сказал Харламов. В апреле 2023 года правительство РФ продлило работу российского сегмента Международной космической станции до 2028 года. В то же время президент РФ Владимир Путин одобрил все предложения "Роскосмоса" по созданию новой российской орбитальной станции. Ракетно-космическая корпорация "Энергия", которая должна летом 2023 года завершить эскизное проектирование РОС, рассматривает в качестве срока запуска первого модуля новой станции 2027 год. Завершить её строительство на орбите планируется в 2032 году.

https://ria.ru/20230918/mks-1896894772.html

https://ria.ru/20230920/nauka-1897304895.html

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россия, владимир путин, центр подготовки космонавтов, роскосмос, космос - риа наука