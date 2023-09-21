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Источник: высокопоставленных борцов с коррупцией задержали в Новосибирске - РИА Новости, 21.09.2023
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11:39 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/korruptsiya-1897731336.html
Источник: высокопоставленных борцов с коррупцией задержали в Новосибирске
Источник: высокопоставленных борцов с коррупцией задержали в Новосибирске - РИА Новости, 21.09.2023
Источник: высокопоставленных борцов с коррупцией задержали в Новосибирске
Сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области задержали в Новосибирске высокопоставленных полицейских из структуры экономической безопасности и... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:39
2023-09-21T11:39
происшествия
новосибирск
новосибирская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области задержали в Новосибирске высокопоставленных полицейских из структуры экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Задержаны заместитель начальника ОЭБиПК управления МВД по городу Новосибирску, начальник ОЭБиПК Ленинского района, сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Заельцовского района, а также бывший начальник ОЭБиПК УМВД по Новосибирску", - сообщил собеседник агентства. Источник пояснил, что задержания связаны с расследуемым уголовным делом о сети нелегальных казино в Новосибирске. Официальными комментариями представителей силовых структур региона РИА Новости пока не располагает.
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новосибирск
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Источник: высокопоставленных борцов с коррупцией задержали в Новосибирске

ФСБ задержала в Новосибирске высокопоставленных борцов с коррупцией из МВД

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области задержали в Новосибирске высокопоставленных полицейских из структуры экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Задержаны заместитель начальника ОЭБиПК управления МВД по городу Новосибирску, начальник ОЭБиПК Ленинского района, сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Заельцовского района, а также бывший начальник ОЭБиПК УМВД по Новосибирску", - сообщил собеседник агентства. Источник пояснил, что задержания связаны с расследуемым уголовным делом о сети нелегальных казино в Новосибирске.
Официальными комментариями представителей силовых структур региона РИА Новости пока не располагает.
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ПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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