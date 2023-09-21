https://ria.ru/20230921/korruptsiya-1897731336.html

Источник: высокопоставленных борцов с коррупцией задержали в Новосибирске

Источник: высокопоставленных борцов с коррупцией задержали в Новосибирске - РИА Новости, 21.09.2023

Источник: высокопоставленных борцов с коррупцией задержали в Новосибирске

Сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области задержали в Новосибирске высокопоставленных полицейских из структуры экономической безопасности и... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:39

2023-09-21T11:39

2023-09-21T11:39

происшествия

новосибирск

новосибирская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области задержали в Новосибирске высокопоставленных полицейских из структуры экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Задержаны заместитель начальника ОЭБиПК управления МВД по городу Новосибирску, начальник ОЭБиПК Ленинского района, сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Заельцовского района, а также бывший начальник ОЭБиПК УМВД по Новосибирску", - сообщил собеседник агентства. Источник пояснил, что задержания связаны с расследуемым уголовным делом о сети нелегальных казино в Новосибирске. Официальными комментариями представителей силовых структур региона РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230828/vzyatka-1892676131.html

новосибирск

новосибирская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, новосибирск, новосибирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)