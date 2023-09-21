https://ria.ru/20230921/kontsert-1897712264.html

В Армении перенесли концерт Snoop Dogg из-за событий в Карабахе

В Армении перенесли концерт Snoop Dogg из-за событий в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023

В Армении перенесли концерт Snoop Dogg из-за событий в Карабахе

Концерт американского рэпера Snoop Dogg в Армении перенесен из-за событий в Нагорном Карабахе, сообщили организаторы мероприятия - компания Doping Space. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:25

2023-09-21T10:25

2023-09-21T10:25

шоубиз

армения

ереван

snoop dogg (calvin broadus, jr.)

ситуация в нагорном карабахе

в мире

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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Концерт американского рэпера Snoop Dogg в Армении перенесен из-за событий в Нагорном Карабахе, сообщили организаторы мероприятия - компания Doping Space. В августе правительство Армении приняло решение о выделении свыше 6 миллионов долларов на организацию в Ереване 23 сентября концерта Snoop Dogg. В постановлении отмечалось, что музыкант выступит в республике в рамках проекта "Армянские гастроли мировой звезды", который реализует компания Doping Space. "Правительство Армении сообщило нам о своем решении перенести концерт Snoop Dogg, запланированный на 23 сентября. Мы решительно осуждаем широкомасштабную агрессию против наших соотечественников (в Карабахе - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсетях. Организаторы пообещали проинформировать о новой дате концерта. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.

https://ria.ru/20230921/pashinyan-1897707043.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897651922.html

армения

ереван

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армения, ереван, snoop dogg (calvin broadus, jr.), ситуация в нагорном карабахе, в мире