https://ria.ru/20230921/kontrakt-1897816989.html

Изменения в газовом контракте Венгрии и "Газпрома" не нужны, заявил Сийярто

Изменения в газовом контракте Венгрии и "Газпрома" не нужны, заявил Сийярто - РИА Новости, 21.09.2023

Изменения в газовом контракте Венгрии и "Газпрома" не нужны, заявил Сийярто

Изменения в контракт по поставкам газа из России в Венгрию пока не требуются, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:20

2023-09-21T16:20

2023-09-21T16:20

россия

венгрия

петер сийярто

сергей лавров

газпром

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Изменения в контракт по поставкам газа из России в Венгрию пока не требуются, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто РИА Новости. "Завтра я буду встречаться завтра с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Мы будем обсуждать вопросы энергетического сотрудничества. Пока все хорошо. Россия является надёжным партнером. Поставки идут согласно плану и контракту. Так что я не вижу каких-либо причин вносить изменения (в контракт - ред.)", - сказал Сийярто на вопрос о том, ожидаются ли какие-то изменения в контракте. "Наконец ядерный проект достиг впечатляющей стадии – и началось настоящее строительство. Так что если мы сможем сохранить поставки в рамках контракта, у нас все в порядке. Если нам потребуются какие-то поправки, мы их обсудим", - добавил он.

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

россия

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россия, венгрия, петер сийярто, сергей лавров, газпром