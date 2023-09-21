https://ria.ru/20230921/kontrakt-1897816989.html
Изменения в газовом контракте Венгрии и "Газпрома" не нужны, заявил Сийярто
Изменения в газовом контракте Венгрии и "Газпрома" не нужны, заявил Сийярто - РИА Новости, 21.09.2023
Изменения в газовом контракте Венгрии и "Газпрома" не нужны, заявил Сийярто
Изменения в контракт по поставкам газа из России в Венгрию пока не требуются, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:20
2023-09-21T16:20
2023-09-21T16:20
россия
венгрия
петер сийярто
сергей лавров
газпром
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Изменения в контракт по поставкам газа из России в Венгрию пока не требуются, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто РИА Новости. "Завтра я буду встречаться завтра с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Мы будем обсуждать вопросы энергетического сотрудничества. Пока все хорошо. Россия является надёжным партнером. Поставки идут согласно плану и контракту. Так что я не вижу каких-либо причин вносить изменения (в контракт - ред.)", - сказал Сийярто на вопрос о том, ожидаются ли какие-то изменения в контракте. "Наконец ядерный проект достиг впечатляющей стадии – и началось настоящее строительство. Так что если мы сможем сохранить поставки в рамках контракта, у нас все в порядке. Если нам потребуются какие-то поправки, мы их обсудим", - добавил он.
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
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россия, венгрия, петер сийярто, сергей лавров, газпром
Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Газпром
Изменения в газовом контракте Венгрии и "Газпрома" не нужны, заявил Сийярто
Сийярто: изменения в газовом контракте Венгрии и "Газпрома" пока не нужны