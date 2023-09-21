https://ria.ru/20230921/konflikt-1897909951.html

В Китае указали на единственный путь к разрешению конфликта на Украине

В Китае указали на единственный путь к разрешению конфликта на Украине - РИА Новости, 22.09.2023

В Китае указали на единственный путь к разрешению конфликта на Украине

Прекращение огня и начало мирных переговоров - единственный путь к решению украинского кризиса, Китай поддерживает все усилия, направленные на решение кризиса,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-21T23:55

2023-09-21T23:55

2023-09-22T00:05

специальная военная операция на украине

в мире

китай

нью-йорк (город)

хань чжэн

сергей лавров

генеральная ассамблея оон

оон

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ПЕКИН, 21 сен - РИА Новости. Прекращение огня и начало мирных переговоров - единственный путь к решению украинского кризиса, Китай поддерживает все усилия, направленные на решение кризиса, готов продолжить играть в этом конструктивную роль, заявил зампредседателя КНР Хань Чжэн. "Общение и диалог являются важным средством достижения международного сотрудничества в области безопасности. Так и с конфликтующими сторонами. Прекращение огня и начало мирных переговоров - единственный путь к решению украинского кризиса. Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное решение украинского кризиса, продолжит играть конструктивную роль в скорейшем достижении установления мира", - сказал Хань Чжэн, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Он также отметил, что вопросы безопасности во всех странах взаимосвязаны и влияют друг на друга. "Мы должны принимать во внимание разумные озабоченности в области безопасности всех стран, разрешать разногласия и споры мирным путем, посредством диалога и консультаций", - подчеркнул Хань Чжэн. В Нью-Йорке с 19 по 26 сентября проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html

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в мире, китай, нью-йорк (город), хань чжэн, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон