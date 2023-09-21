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В Китае указали на единственный путь к разрешению конфликта на Украине
В Китае указали на единственный путь к разрешению конфликта на Украине - РИА Новости, 22.09.2023
В Китае указали на единственный путь к разрешению конфликта на Украине
Прекращение огня и начало мирных переговоров - единственный путь к решению украинского кризиса, Китай поддерживает все усилия, направленные на решение кризиса,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-21T23:55
2023-09-21T23:55
2023-09-22T00:05
специальная военная операция на украине
в мире
китай
нью-йорк (город)
хань чжэн
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
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ПЕКИН, 21 сен - РИА Новости. Прекращение огня и начало мирных переговоров - единственный путь к решению украинского кризиса, Китай поддерживает все усилия, направленные на решение кризиса, готов продолжить играть в этом конструктивную роль, заявил зампредседателя КНР Хань Чжэн. "Общение и диалог являются важным средством достижения международного сотрудничества в области безопасности. Так и с конфликтующими сторонами. Прекращение огня и начало мирных переговоров - единственный путь к решению украинского кризиса. Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное решение украинского кризиса, продолжит играть конструктивную роль в скорейшем достижении установления мира", - сказал Хань Чжэн, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Он также отметил, что вопросы безопасности во всех странах взаимосвязаны и влияют друг на друга. "Мы должны принимать во внимание разумные озабоченности в области безопасности всех стран, разрешать разногласия и споры мирным путем, посредством диалога и консультаций", - подчеркнул Хань Чжэн. В Нью-Йорке с 19 по 26 сентября проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
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в мире, китай, нью-йорк (город), хань чжэн, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Нью-Йорк (город), Хань Чжэн, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
В Китае указали на единственный путь к разрешению конфликта на Украине
Зампредседателя КНР Хань Чжэн назвал прекращение огня путем к решению по Украине