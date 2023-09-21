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Херш: американская разведка признала победу России в конфликте на Украине - РИА Новости, 21.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 21.09.2023 (обновлено: 15:15 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/konflikt-1897780428.html
Херш: американская разведка признала победу России в конфликте на Украине
Херш: американская разведка признала победу России в конфликте на Украине - РИА Новости, 21.09.2023
Херш: американская разведка признала победу России в конфликте на Украине
Россия победила в конфликте на Украине, но Белый дом и американские СМИ лгут об этом, заявил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш на РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:39
2023-09-21T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
сеймур херш
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия победила в конфликте на Украине, но Белый дом и американские СМИ лгут об этом, заявил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш на странице на платформе Substack."Война закончена. Россия выиграла. Больше нет украинского наступления, но Белый дом и американские СМИ должны поддерживать ложь", — приводит он слова неназванного сотрудника американской разведки.ВСУ с 4 июня пытаются продвинуться на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, украинское контрнаступление — это не просто пробуксовка, а провал.СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о провале летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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в мире, россия, украина, сша, сеймур херш, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Сеймур Херш, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Херш: американская разведка признала победу России в конфликте на Украине

Херш: в США признали победу России на Украине, но лгут об этом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗанятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия победила в конфликте на Украине, но Белый дом и американские СМИ лгут об этом, заявил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш на странице на платформе Substack.
"Война закончена. Россия выиграла. Больше нет украинского наступления, но Белый дом и американские СМИ должны поддерживать ложь", — приводит он слова неназванного сотрудника американской разведки.
ВСУ с 4 июня пытаются продвинуться на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, украинское контрнаступление — это не просто пробуксовка, а провал.
СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о провале летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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2 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАСеймур ХершВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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