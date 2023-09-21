https://ria.ru/20230921/konflikt-1897780428.html

Херш: американская разведка признала победу России в конфликте на Украине

Херш: американская разведка признала победу России в конфликте на Украине - РИА Новости, 21.09.2023

Херш: американская разведка признала победу России в конфликте на Украине

Россия победила в конфликте на Украине, но Белый дом и американские СМИ лгут об этом, заявил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш на РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:39

2023-09-21T14:39

2023-09-21T15:15

специальная военная операция на украине

в мире

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сеймур херш

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия победила в конфликте на Украине, но Белый дом и американские СМИ лгут об этом, заявил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш на странице на платформе Substack."Война закончена. Россия выиграла. Больше нет украинского наступления, но Белый дом и американские СМИ должны поддерживать ложь", — приводит он слова неназванного сотрудника американской разведки.ВСУ с 4 июня пытаются продвинуться на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, украинское контрнаступление — это не просто пробуксовка, а провал.СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о провале летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

россия

украина

сша

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в мире, россия, украина, сша, сеймур херш, владимир путин, вооруженные силы украины, нато