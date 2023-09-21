https://ria.ru/20230921/kolledzh-1897902614.html

Минпросвещения предложило учитывать участие в СВО при приеме в колледжи

Минпросвещения предложило учитывать участие в СВО при приеме в колледжи - РИА Новости, 21.09.2023

Минпросвещения предложило учитывать участие в СВО при приеме в колледжи

Минпросвещения России предложило при приеме в колледжи учитывать как индивидуальное достижение участие в специальной военной операции в качестве добровольца, по РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T22:40

2023-09-21T22:40

2023-09-21T22:40

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минпросвещения России предложило при приеме в колледжи учитывать как индивидуальное достижение участие в специальной военной операции в качестве добровольца, по мобилизации, по контракту или по призыв , соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Пункт 45 правил приема на обучение по программам среднего профессионального образования определяет индивидуальные достижения, которые учитываются при приеме. "Дополнить подпунктами 8, 9 и 10 следующего содержания: прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - сказано в документе. Кроме того, в качестве индивидуальных достижений предлагается учитывать наличие опыта участия в добровольческой и волонтерской деятельности в объеме не менее 100 часов, статус победителя или призера отборочного этапа или финала Чемпионата высоких технологий, статус победителя или призера национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters.

https://ria.ru/20230921/karera-1897892289.html

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россия, украина, общество