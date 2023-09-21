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Минпросвещения предложило учитывать участие в СВО при приеме в колледжи - РИА Новости, 21.09.2023
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22:40 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/kolledzh-1897902614.html
Минпросвещения предложило учитывать участие в СВО при приеме в колледжи
Минпросвещения предложило учитывать участие в СВО при приеме в колледжи - РИА Новости, 21.09.2023
Минпросвещения предложило учитывать участие в СВО при приеме в колледжи
Минпросвещения России предложило при приеме в колледжи учитывать как индивидуальное достижение участие в специальной военной операции в качестве добровольца, по РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T22:40
2023-09-21T22:40
россия
украина
общество
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минпросвещения России предложило при приеме в колледжи учитывать как индивидуальное достижение участие в специальной военной операции в качестве добровольца, по мобилизации, по контракту или по призыв , соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Пункт 45 правил приема на обучение по программам среднего профессионального образования определяет индивидуальные достижения, которые учитываются при приеме. "Дополнить подпунктами 8, 9 и 10 следующего содержания: прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - сказано в документе. Кроме того, в качестве индивидуальных достижений предлагается учитывать наличие опыта участия в добровольческой и волонтерской деятельности в объеме не менее 100 часов, статус победителя или призера отборочного этапа или финала Чемпионата высоких технологий, статус победителя или призера национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters.
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россия, украина, общество
Россия, Украина, Общество
Минпросвещения предложило учитывать участие в СВО при приеме в колледжи

Минпросвещения предложило считать достижением участие в СВО при приеме в колледж

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота приемной комиссии
Работа приемной комиссии - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа приемной комиссии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минпросвещения России предложило при приеме в колледжи учитывать как индивидуальное достижение участие в специальной военной операции в качестве добровольца, по мобилизации, по контракту или по призыв , соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Пункт 45 правил приема на обучение по программам среднего профессионального образования определяет индивидуальные достижения, которые учитываются при приеме.
"Дополнить подпунктами 8, 9 и 10 следующего содержания: прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - сказано в документе.
Кроме того, в качестве индивидуальных достижений предлагается учитывать наличие опыта участия в добровольческой и волонтерской деятельности в объеме не менее 100 часов, статус победителя или призера отборочного этапа или финала Чемпионата высоких технологий, статус победителя или призера национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters.
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