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Китай заявил о необходимости укрепления связей с США
Китай заявил о необходимости укрепления связей с США - РИА Новости, 21.09.2023
Китай заявил о необходимости укрепления связей с США
Китай и США должны укреплять связи и надлежащим образом разрешать разногласия, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе встречи с руководителями... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:06
2023-09-21T10:06
2023-09-21T10:06
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ПЕКИН, 21 сен - РИА Новости. Китай и США должны укреплять связи и надлежащим образом разрешать разногласия, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе встречи с руководителями американских аналитических центров и групп дружбы США и Китая на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Китай, будучи крупнейшей развивающейся страной, и США, будучи крупнейшей развитой страной, должны укреплять связи, надлежащим образом разрешать разногласия", - приводит в четверг слова Хань Чжэна внешнеполитическое ведомство КНР. Хань Чжэн подчеркнул, что США и Китай должны следовать принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Он также отметил, что в настоящее время экономическое развитие Китая улучшается, переходя от стремительного роста к высококачественному прогрессу. По его словам, Китай будет неуклонно продвигать открытость и развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими странами мира. Ранее МИД КНР сообщил, что заместитель председателя КНР Хань Чжэн с 18 по 23 сентября примет участие в общих прениях 78-й сессии Генассамблеи ООН. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит с 19 по 26 сентября.
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в мире, китай, сша, нью-йорк (город), хань чжэн, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Китай, США, Нью-Йорк (город), Хань Чжэн, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Китай заявил о необходимости укрепления связей с США
Зампред КНР: Китай и США должны укреплять связи и разрешать разногласия
ПЕКИН, 21 сен - РИА Новости. Китай и США должны укреплять связи и надлежащим образом разрешать разногласия, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе встречи с руководителями американских аналитических центров и групп дружбы США и Китая на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Китай, будучи крупнейшей развивающейся страной, и США, будучи крупнейшей развитой страной, должны укреплять связи, надлежащим образом разрешать разногласия", - приводит в четверг слова Хань Чжэна внешнеполитическое ведомство КНР.
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Хань Чжэн подчеркнул, что США и Китай должны следовать принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.
Он также отметил, что в настоящее время экономическое развитие Китая улучшается, переходя от стремительного роста к высококачественному прогрессу. По его словам, Китай будет неуклонно продвигать открытость и развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими странами мира.
Ранее МИД КНР сообщил, что заместитель председателя КНР Хань Чжэн с 18 по 23 сентября примет участие в общих прениях 78-й сессии Генассамблеи
ООН.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит с 19 по 26 сентября.
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