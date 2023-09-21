https://ria.ru/20230921/kioski-1897817644.html
Минцифры сообщило о проблеме распространения печатных изданий
Минцифры сообщило о проблеме распространения печатных изданий - РИА Новости, 21.09.2023
Минцифры сообщило о проблеме распространения печатных изданий
В России не хватает киосков для распространения печатных изданий, поэтому Минцифры приняло ряд приказов с рекомендательной нормой для регионов по числу киосков... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:24
2023-09-21T16:24
2023-09-21T16:26
общество
россия
москва
павел гусев
владимир путин
московский комсомолец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876902246_0:78:3172:1862_1920x0_80_0_0_b36f3793fca25ca017aa9fe681df26c6.jpg
СОЧИ, 21 сен - РИА Новости. В России не хватает киосков для распространения печатных изданий, поэтому Минцифры приняло ряд приказов с рекомендательной нормой для регионов по числу киосков на количество населения, сообщила РИА Новости заместитель директора департамента государственной̆ поддержки периодической̆ печати и книжной̆ индустрии Минцифры Светлана Дзюбинская. "Мы мониторим проблемы отрасли, конечно, есть проблемы в системе распространения, но нужно понимать, что этим занимается не Минцифры. Утверждение киосковых схем, размещение стационарных торговых объектов относится к компетенции муниципалитетов, то есть Минцифры не может регулировать непосредственно жестко этот процесс", - сказала Дзюбинкая на форуме "Вся Россия-2023". Она отметила, что Минцифры приняло ряд приказов с рекомендательной нормой, то есть сколько киосков должно быть на определенное количество населения. Минцифры понимает, что есть субъекты со сложной географией, например, совсем не осталось киосков в Чукотском округе, заявила она. "В этом году направлено письмо всем губернаторам, буквально вот в июле, или в начале августа с просьбой оказать дополнительную поддержку со стороны муниципалитетов, губернаторов в части долгосрочных соглашений. Когда с человеком не на один год аренды этой земли заключают договор, а например, на 10-15 лет", - пояснила Дзюбинская. Ранее глава Союза журналистов Москвы и главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев заявил, что поднимет вопросы сохранения печатной прессы и помощи ей на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина.
https://sn.ria.ru/20230921/obuchenie-1897718171.html
https://ria.ru/20230921/lekarstva-1897705430.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876902246_293:0:2877:1938_1920x0_80_0_0_1b7532ae3c9248a53ce1e8066b14dd46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, павел гусев, владимир путин, московский комсомолец
Общество, Россия, Москва, Павел Гусев, Владимир Путин, Московский комсомолец
Минцифры сообщило о проблеме распространения печатных изданий
Минцифры РФ сообщило о проблеме распространения изданий из-за нехватки киосков
СОЧИ, 21 сен - РИА Новости. В России не хватает киосков для распространения печатных изданий, поэтому Минцифры приняло ряд приказов с рекомендательной нормой для регионов по числу киосков на количество населения, сообщила РИА Новости заместитель директора департамента государственной̆ поддержки периодической̆ печати и книжной̆ индустрии Минцифры Светлана Дзюбинская.
"Мы мониторим проблемы отрасли, конечно, есть проблемы в системе распространения, но нужно понимать, что этим занимается не Минцифры. Утверждение киосковых схем, размещение стационарных торговых объектов относится к компетенции муниципалитетов, то есть Минцифры не может регулировать непосредственно жестко этот процесс", - сказала Дзюбинкая на форуме "Вся Россия-2023".
Старшеклассники Москвы смогут пройти "Профессиональное обучение без границ"
Она отметила, что Минцифры приняло ряд приказов с рекомендательной нормой, то есть сколько киосков должно быть на определенное количество населения. Минцифры понимает, что есть субъекты со сложной географией, например, совсем не осталось киосков в Чукотском округе, заявила она.
"В этом году направлено письмо всем губернаторам, буквально вот в июле, или в начале августа с просьбой оказать дополнительную поддержку со стороны муниципалитетов, губернаторов в части долгосрочных соглашений. Когда с человеком не на один год аренды этой земли заключают договор, а например, на 10-15 лет", - пояснила Дзюбинская.
Ранее глава Союза журналистов Москвы
и главный редактор газеты "Московский комсомолец
" Павел Гусев
заявил, что поднимет вопросы сохранения печатной прессы и помощи ей на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина
.
Москва получила миллион лекарств для лечения рака и аутоимунных заболеваний