https://ria.ru/20230921/kioski-1897817644.html

Минцифры сообщило о проблеме распространения печатных изданий

Минцифры сообщило о проблеме распространения печатных изданий - РИА Новости, 21.09.2023

Минцифры сообщило о проблеме распространения печатных изданий

В России не хватает киосков для распространения печатных изданий, поэтому Минцифры приняло ряд приказов с рекомендательной нормой для регионов по числу киосков... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:24

2023-09-21T16:24

2023-09-21T16:26

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СОЧИ, 21 сен - РИА Новости. В России не хватает киосков для распространения печатных изданий, поэтому Минцифры приняло ряд приказов с рекомендательной нормой для регионов по числу киосков на количество населения, сообщила РИА Новости заместитель директора департамента государственной̆ поддержки периодической̆ печати и книжной̆ индустрии Минцифры Светлана Дзюбинская. "Мы мониторим проблемы отрасли, конечно, есть проблемы в системе распространения, но нужно понимать, что этим занимается не Минцифры. Утверждение киосковых схем, размещение стационарных торговых объектов относится к компетенции муниципалитетов, то есть Минцифры не может регулировать непосредственно жестко этот процесс", - сказала Дзюбинкая на форуме "Вся Россия-2023". Она отметила, что Минцифры приняло ряд приказов с рекомендательной нормой, то есть сколько киосков должно быть на определенное количество населения. Минцифры понимает, что есть субъекты со сложной географией, например, совсем не осталось киосков в Чукотском округе, заявила она. "В этом году направлено письмо всем губернаторам, буквально вот в июле, или в начале августа с просьбой оказать дополнительную поддержку со стороны муниципалитетов, губернаторов в части долгосрочных соглашений. Когда с человеком не на один год аренды этой земли заключают договор, а например, на 10-15 лет", - пояснила Дзюбинская. Ранее глава Союза журналистов Москвы и главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев заявил, что поднимет вопросы сохранения печатной прессы и помощи ей на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина.

https://sn.ria.ru/20230921/obuchenie-1897718171.html

https://ria.ru/20230921/lekarstva-1897705430.html

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общество, россия, москва, павел гусев, владимир путин, московский комсомолец