Рейтинг@Mail.ru
ЦРУ проводит операцию в СМИ по принижению Путина, заявил Херш - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/khersh-1897803615.html
ЦРУ проводит операцию в СМИ по принижению Путина, заявил Херш
ЦРУ проводит операцию в СМИ по принижению Путина, заявил Херш - РИА Новости, 21.09.2023
ЦРУ проводит операцию в СМИ по принижению Путина, заявил Херш
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и разведка Великобритании проводят секретную операцию по дезинформации и принижению президента РФ Владимира... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:41
2023-09-21T15:41
россия
сша
великобритания
владимир путин
сеймур херш
центральное разведывательное управление (цру)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_90a87d1b8996749674679a990741880b.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и разведка Великобритании проводят секретную операцию по дезинформации и принижению президента РФ Владимира Путина, используя для этого западные СМИ, пишет американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Мы вынуждены представлять его (Путина) в плохом свете с помощью СМИ, чтобы оправдать свою ошибку", - приводит Херш слова неназванного чиновника, утверждающего, что власти США совершили "глупость", начав опосредованную войну против России путем финансовой поддержки Украины. Как пишет Херш, речь идет о "секретной операции, нацеленной на принижение Путина", которую проводит ЦРУ в координации с британской разведкой. В ходе ее проведения некоторые издания в Великобритании и США писали, что президент РФ якобы страдает от различных заболеваний. В качестве примера журналист приводит материал британской газеты Guardian, которая в мае 2022 года со ссылкой на "неподтвержденные сообщения" писала, что Путин якобы страдает от рака либо от болезни Паркинсона. Херш также упомянул американское издание Newsweek, сообщившее о том, что президент России якобы ранее лечился от "запущенного рака".
https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html
https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html
россия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_9a439ac393f78575f5b1cd69a398e897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, великобритания, владимир путин, сеймур херш, центральное разведывательное управление (цру)
Россия, США, Великобритания, Владимир Путин, Сеймур Херш, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
ЦРУ проводит операцию в СМИ по принижению Путина, заявил Херш

Херш: ЦРУ и разведка Британии проводят операцию в СМИ по принижению Путина

© AP Photo / Paul SakumaСеймур Херш
Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Сеймур Херш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и разведка Великобритании проводят секретную операцию по дезинформации и принижению президента РФ Владимира Путина, используя для этого западные СМИ, пишет американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"Мы вынуждены представлять его (Путина) в плохом свете с помощью СМИ, чтобы оправдать свою ошибку", - приводит Херш слова неназванного чиновника, утверждающего, что власти США совершили "глупость", начав опосредованную войну против России путем финансовой поддержки Украины.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
США не могут ни подкупить, ни запугать
19 сентября, 08:00
Как пишет Херш, речь идет о "секретной операции, нацеленной на принижение Путина", которую проводит ЦРУ в координации с британской разведкой. В ходе ее проведения некоторые издания в Великобритании и США писали, что президент РФ якобы страдает от различных заболеваний.
В качестве примера журналист приводит материал британской газеты Guardian, которая в мае 2022 года со ссылкой на "неподтвержденные сообщения" писала, что Путин якобы страдает от рака либо от болезни Паркинсона. Херш также упомянул американское издание Newsweek, сообщившее о том, что президент России якобы ранее лечился от "запущенного рака".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Запад нашел в русских чемоданах оружие массового поражения
11 сентября, 08:00
 
РоссияСШАВеликобританияВладимир ПутинСеймур ХершЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала