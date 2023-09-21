https://ria.ru/20230921/khersh-1897803615.html

ЦРУ проводит операцию в СМИ по принижению Путина, заявил Херш

ЦРУ проводит операцию в СМИ по принижению Путина, заявил Херш - РИА Новости, 21.09.2023

ЦРУ проводит операцию в СМИ по принижению Путина, заявил Херш

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и разведка Великобритании проводят секретную операцию по дезинформации и принижению президента РФ Владимира... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:41

2023-09-21T15:41

2023-09-21T15:41

россия

сша

великобритания

владимир путин

сеймур херш

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и разведка Великобритании проводят секретную операцию по дезинформации и принижению президента РФ Владимира Путина, используя для этого западные СМИ, пишет американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Мы вынуждены представлять его (Путина) в плохом свете с помощью СМИ, чтобы оправдать свою ошибку", - приводит Херш слова неназванного чиновника, утверждающего, что власти США совершили "глупость", начав опосредованную войну против России путем финансовой поддержки Украины. Как пишет Херш, речь идет о "секретной операции, нацеленной на принижение Путина", которую проводит ЦРУ в координации с британской разведкой. В ходе ее проведения некоторые издания в Великобритании и США писали, что президент РФ якобы страдает от различных заболеваний. В качестве примера журналист приводит материал британской газеты Guardian, которая в мае 2022 года со ссылкой на "неподтвержденные сообщения" писала, что Путин якобы страдает от рака либо от болезни Паркинсона. Херш также упомянул американское издание Newsweek, сообщившее о том, что президент России якобы ранее лечился от "запущенного рака".

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

россия

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россия, сша, великобритания, владимир путин, сеймур херш, центральное разведывательное управление (цру)