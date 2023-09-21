https://ria.ru/20230921/karera-1897892289.html

Путин призвал создать условия для успешного карьерного старта молодежи

Путин призвал создать условия для успешного карьерного старта молодежи - РИА Новости, 21.09.2023

Путин призвал создать условия для успешного карьерного старта молодежи

Для молодежи РФ нужно создавать все условия для успешного карьерного старта, число молодых людей в России, согласно прогнозам, будет расти, заявил российский... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T21:27

2023-09-21T21:27

2023-09-21T21:27

общество

россия

владимир путин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Для молодежи РФ нужно создавать все условия для успешного карьерного старта, число молодых людей в России, согласно прогнозам, будет расти, заявил российский президент Владимир Путин. Он отметил, что число молодых людей в России будет расти. По предварительным подсчётам, в стране к 2030 году будет 8,3 миллиона граждан в возрасте 20-24 лет, а в 2035 году - уже 9,7 миллиона, это на 2,4 миллиона больше, чем сейчас, уточнил президент. По его слова, это, конечно, знаковый результат прикладываемых усилий в сфере демографии. "Сейчас мы с вами должны их приумножить эти наши усилия и создать молодежи все условия для успешного карьерного старта", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.

https://ria.ru/20230921/tekhnologii-1897888485.html

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общество, россия, владимир путин