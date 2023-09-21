https://ria.ru/20230921/karabakh-1897909825.html

МИД Азербайджана прокомментировал обращение Армении в СБ ООН по Карабаху

МИД Азербайджана прокомментировал обращение Армении в СБ ООН по Карабаху - РИА Новости, 21.09.2023

МИД Азербайджана прокомментировал обращение Армении в СБ ООН по Карабаху

Обращение Армении к Совету безопасности ООН по ситуации в Карабахе - явное нарушение требований Устава ООН, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T23:53

2023-09-21T23:53

2023-09-21T23:53

в мире

армения

азербайджан

ереван

джейхун байрамов

оон

совет безопасности оон

ситуация в нагорном карабахе

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БАКУ, 21 сен – РИА Новости. Обращение Армении к Совету безопасности ООН по ситуации в Карабахе - явное нарушение требований Устава ООН, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступая в заседании Совета Безопасности ООН по Карабаху. "Обращение Армении к Совету Безопасности ООН связано с локальными антитеррористическими мероприятиями, которые Азербайджан предпринимал на своей суверенной территории в полном соответствии с международным правом, в том числе международным гуманитарным правом. Поэтому данное обращение Армении в СБ является явным нарушением требований Устава ООН относительно уважения суверенитета и территориальной целостности государств и невмешательства в их внутренние дела", - сказал он. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

армения

азербайджан

ереван

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в мире, армения, азербайджан, ереван, джейхун байрамов, оон, совет безопасности оон, ситуация в нагорном карабахе