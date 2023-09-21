https://ria.ru/20230921/karabakh-1897905702.html

Россия заинтересована в разрешении кризиса в Карабахе, заявил Полянский

Россия заинтересована в разрешении кризиса в Карабахе, заявил Полянский - РИА Новости, 21.09.2023

Россия заинтересована в разрешении кризиса в Карабахе, заявил Полянский

Россия заинтересована в скорейшем разрешении кризиса в Карабахе, приоритетом является недопущение боевых действий, заявил на заседании СБ ООН первый... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T23:08

2023-09-21T23:08

2023-09-21T23:08

в мире

россия

азербайджан

армения

оон

дмитрий полянский

ситуация в нагорном карабахе

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ООН, 21 сен – РИА Новости. Россия заинтересована в скорейшем разрешении кризиса в Карабахе, приоритетом является недопущение боевых действий, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Абсолютным приоритетом сейчас является недопущение возобновления боевых действий и возвращение ситуации в политико-дипломатическое поле", - сказал Полянский. "Российская Федерация продолжает играть ведущую роль в процессе содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и как никто другой заинтересована в скорейшем разрешении кризисной ситуации в регионе", - добавил он. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

россия

азербайджан

армения

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в мире, россия, азербайджан, армения, оон, дмитрий полянский, ситуация в нагорном карабахе