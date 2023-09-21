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Россия заинтересована в разрешении кризиса в Карабахе, заявил Полянский - РИА Новости, 21.09.2023
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23:08 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897905702.html
Россия заинтересована в разрешении кризиса в Карабахе, заявил Полянский
Россия заинтересована в разрешении кризиса в Карабахе, заявил Полянский - РИА Новости, 21.09.2023
Россия заинтересована в разрешении кризиса в Карабахе, заявил Полянский
Россия заинтересована в скорейшем разрешении кризиса в Карабахе, приоритетом является недопущение боевых действий, заявил на заседании СБ ООН первый... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T23:08
2023-09-21T23:08
в мире
россия
азербайджан
армения
оон
дмитрий полянский
ситуация в нагорном карабахе
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Россия заинтересована в скорейшем разрешении кризиса в Карабахе, приоритетом является недопущение боевых действий, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Абсолютным приоритетом сейчас является недопущение возобновления боевых действий и возвращение ситуации в политико-дипломатическое поле", - сказал Полянский. "Российская Федерация продолжает играть ведущую роль в процессе содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и как никто другой заинтересована в скорейшем разрешении кризисной ситуации в регионе", - добавил он. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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в мире, россия, азербайджан, армения, оон, дмитрий полянский, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Россия, Азербайджан, Армения, ООН, Дмитрий Полянский, Ситуация в Нагорном Карабахе
Россия заинтересована в разрешении кризиса в Карабахе, заявил Полянский

Полянский: Россия заинтересована в скорейшем разрешении кризиса в Карабахе

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен – РИА Новости. Россия заинтересована в скорейшем разрешении кризиса в Карабахе, приоритетом является недопущение боевых действий, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Абсолютным приоритетом сейчас является недопущение возобновления боевых действий и возвращение ситуации в политико-дипломатическое поле", - сказал Полянский.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
19 сентября, 16:52
"Российская Федерация продолжает играть ведущую роль в процессе содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и как никто другой заинтересована в скорейшем разрешении кризисной ситуации в регионе", - добавил он.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Кадр видео ударов по армянским позициям - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияАзербайджанАрменияООНДмитрий ПолянскийСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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