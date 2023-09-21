https://ria.ru/20230921/karabakh-1897800435.html
Кремль видел информацию о задержанных в Карабахе, заявил Песков
Кремль видел информацию о задержанных в Карабахе, заявил Песков - РИА Новости, 21.09.2023
Кремль видел информацию о задержанных в Карабахе, заявил Песков
Российская сторона видела сообщения о том, что в Азербайджане есть задержанные из-за гибели российских миротворцев, все детали неизвестны, но ведется следствие, РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:32
2023-09-21T15:32
2023-09-21T15:48
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
россия
дмитрий песков
владимир путин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Российская сторона видела сообщения о том, что в Азербайджане есть задержанные из-за гибели российских миротворцев, все детали неизвестны, но ведется следствие, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Следствие ведется, об этом говорилось во время телефонного разговора главы государства (президента РФ Владимира Путина - ред.) с президентом Азербайджана. Принесены извинения. Также мы видели уже, встречали информацию о том, что там были отстранены от исполнения своих обязанностей некоторые люди, есть задержанные в этой связи. Эту информацию мы видели, пока не знаем всех деталей, но по крайней мере ведется следствие", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, россия, дмитрий песков, владимир путин
Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Кремль видел информацию о задержанных в Карабахе, заявил Песков
Песков: Кремль видел информацию о задержанных и отстраненных в Карабахе