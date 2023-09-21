https://ria.ru/20230921/karabakh-1897798851.html

Кремль исходит из создания условий мира в Карабахе, заявил Песков

Кремль исходит из создания условий мира в Карабахе, заявил Песков - РИА Новости, 21.09.2023

Кремль исходит из создания условий мира в Карабахе, заявил Песков

Россия исходит из того, что в Карабахе будут созданы устойчивые условия для прекращения огня и эвакуированные жители смогут вернуться в свои дома, заявил... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:29

2023-09-21T15:29

2023-09-21T16:02

ситуация в нагорном карабахе

в мире

россия

азербайджан

армения

владимир путин

дмитрий песков

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Россия исходит из того, что в Карабахе будут созданы устойчивые условия для прекращения огня и эвакуированные жители смогут вернуться в свои дома, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Мы пока не знаем, какая возникнет необходимость. Наши миротворцы оказали все необходимые услуги, приложили усилия, чтобы помочь этим людям покинуть опасные районы. Мы исходим из того, что сейчас начнется период устойчивого прекращения огня, соответственно будут создаваться условия для возвращения этих перемещенных лиц в свои места проживания", - сказал Песков.Он отметил, что ведутся переговоры между представителями Карабаха и представителями Азербайджана в присутствии миротворцев об озабоченностях и опасениях армянского населения Карабаха, так и президент РФ Владимир Путин говорил во время телефонных разговоров с лидерами Армении и Азербайджана, что все законные интересы и безопасность армянского населения Карабаха должны обеспечиваться. "И такое понимание у азербайджанской стороны есть", - отметил Песков.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

россия

азербайджан

армения

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ситуация в нагорном карабахе, в мире, россия, азербайджан, армения, владимир путин, дмитрий песков