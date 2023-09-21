https://ria.ru/20230921/karabakh-1897798194.html
Песков заявил об отсутствии конкретики по открытию коридоров в Карабахе
Песков заявил об отсутствии конкретики по открытию коридоров в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023
Песков заявил об отсутствии конкретики по открытию коридоров в Карабахе
Пока конкретики по активизации работы по разблокировке транспортных коридоров в Карабахе нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:26
2023-09-21T15:26
2023-09-21T15:49
дмитрий песков
ситуация в нагорном карабахе
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Пока конкретики по активизации работы по разблокировке транспортных коридоров в Карабахе нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Условились активизировать, но пока конкретики здесь нет", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе, россия
Дмитрий Песков, Ситуация в Нагорном Карабахе, Россия
Песков заявил об отсутствии конкретики по открытию коридоров в Карабахе
Песков: конкретики по работе над разблокировкой коридоров в Карабахе нет