https://ria.ru/20230921/karabakh-1897792261.html

В Баку заявили о согласии оказать гуманитарную помощь армянам Карабаха

В Баку заявили о согласии оказать гуманитарную помощь армянам Карабаха - РИА Новости, 21.09.2023

В Баку заявили о согласии оказать гуманитарную помощь армянам Карабаха

Азербайджанская сторона на встрече в Евлахе положительно ответила на просьбу армян Карабаха оказать гумпомощь, в частности поставить топливо, сообщила... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:10

2023-09-21T15:10

2023-09-21T15:22

в мире

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

ильхам алиев

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БАКУ, 21 сен – РИА Новости. Азербайджанская сторона на встрече в Евлахе положительно ответила на просьбу армян Карабаха оказать гумпомощь, в частности поставить топливо, сообщила администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева.На переговорах в Евлахе в четверг обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян. Встреча состоялась на следующий день после договоренностей о прекращении огня в Карабахе."Представители армянского населения Карабахского региона Азербайджана указали на особую потребность в топливе в рамках обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера. В то же время они попросили оказать гуманитарную помощь, в том числе продукты питания. По итогам встречи просьба была встречена положительно", - говорится в полученном РИА Новости релизе.Администрация отметила, что поставки гумпомощи и топлива начнутся в ближайшее время, тем самым будет обеспечено отопление в детских садах и школах, а также удовлетворены потребности служб скорой помощи и пожарных.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.

https://ria.ru/20230921/pomosch-1897756412.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, ильхам алиев