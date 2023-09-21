https://ria.ru/20230921/karabakh-1897792261.html
В Баку заявили о согласии оказать гуманитарную помощь армянам Карабаха
В Баку заявили о согласии оказать гуманитарную помощь армянам Карабаха - РИА Новости, 21.09.2023
В Баку заявили о согласии оказать гуманитарную помощь армянам Карабаха
Азербайджанская сторона на встрече в Евлахе положительно ответила на просьбу армян Карабаха оказать гумпомощь, в частности поставить топливо, сообщила... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:10
2023-09-21T15:10
2023-09-21T15:22
в мире
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
ильхам алиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897744069_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a057f9d678fee4318bec3a970ec766f.jpg
БАКУ, 21 сен – РИА Новости. Азербайджанская сторона на встрече в Евлахе положительно ответила на просьбу армян Карабаха оказать гумпомощь, в частности поставить топливо, сообщила администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева.На переговорах в Евлахе в четверг обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян. Встреча состоялась на следующий день после договоренностей о прекращении огня в Карабахе."Представители армянского населения Карабахского региона Азербайджана указали на особую потребность в топливе в рамках обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера. В то же время они попросили оказать гуманитарную помощь, в том числе продукты питания. По итогам встречи просьба была встречена положительно", - говорится в полученном РИА Новости релизе.Администрация отметила, что поставки гумпомощи и топлива начнутся в ближайшее время, тем самым будет обеспечено отопление в детских садах и школах, а также удовлетворены потребности служб скорой помощи и пожарных.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
https://ria.ru/20230921/pomosch-1897756412.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897744069_50:0:1490:1080_1920x0_80_0_0_cd1645f691967f748897391e02a1d911.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, ильхам алиев
В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, Ильхам Алиев
В Баку заявили о согласии оказать гуманитарную помощь армянам Карабаха
Администрация Алиева заявила, что поставит армянам Карабаха топливо и гумпомощь
БАКУ, 21 сен – РИА Новости. Азербайджанская сторона на встрече в Евлахе положительно ответила на просьбу армян Карабаха оказать гумпомощь, в частности поставить топливо, сообщила администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева.
На переговорах в Евлахе в четверг обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян. Встреча состоялась на следующий день после договоренностей о прекращении огня в Карабахе.
Алиев заявил о готовности оказать помощь семьям погибших миротворцев
"Представители армянского населения Карабахского региона Азербайджана указали на особую потребность в топливе в рамках обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера. В то же время они попросили оказать гуманитарную помощь, в том числе продукты питания. По итогам встречи просьба была встречена положительно", - говорится в полученном РИА Новости релизе.
Администрация отметила, что поставки гумпомощи и топлива начнутся в ближайшее время, тем самым будет обеспечено отопление в детских садах и школах, а также удовлетворены потребности служб скорой помощи и пожарных.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване
назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями