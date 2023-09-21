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В Баку заявили о согласии оказать гуманитарную помощь армянам Карабаха - РИА Новости, 21.09.2023
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15:10 21.09.2023 (обновлено: 15:22 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897792261.html
В Баку заявили о согласии оказать гуманитарную помощь армянам Карабаха
В Баку заявили о согласии оказать гуманитарную помощь армянам Карабаха - РИА Новости, 21.09.2023
В Баку заявили о согласии оказать гуманитарную помощь армянам Карабаха
Азербайджанская сторона на встрече в Евлахе положительно ответила на просьбу армян Карабаха оказать гумпомощь, в частности поставить топливо, сообщила... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:10
2023-09-21T15:22
в мире
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
ильхам алиев
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БАКУ, 21 сен – РИА Новости. Азербайджанская сторона на встрече в Евлахе положительно ответила на просьбу армян Карабаха оказать гумпомощь, в частности поставить топливо, сообщила администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева.На переговорах в Евлахе в четверг обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян. Встреча состоялась на следующий день после договоренностей о прекращении огня в Карабахе."Представители армянского населения Карабахского региона Азербайджана указали на особую потребность в топливе в рамках обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера. В то же время они попросили оказать гуманитарную помощь, в том числе продукты питания. По итогам встречи просьба была встречена положительно", - говорится в полученном РИА Новости релизе.Администрация отметила, что поставки гумпомощи и топлива начнутся в ближайшее время, тем самым будет обеспечено отопление в детских садах и школах, а также удовлетворены потребности служб скорой помощи и пожарных.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
https://ria.ru/20230921/pomosch-1897756412.html
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в мире, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, ильхам алиев
В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, Ильхам Алиев
В Баку заявили о согласии оказать гуманитарную помощь армянам Карабаха

Администрация Алиева заявила, что поставит армянам Карабаха топливо и гумпомощь

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭвакуация жителей Нагорного Карабаха при участии российского миротворческого контингента. Стоп-кадр видео
Эвакуация жителей Нагорного Карабаха при участии российского миротворческого контингента. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Эвакуация жителей Нагорного Карабаха при участии российского миротворческого контингента. Стоп-кадр видео
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БАКУ, 21 сен – РИА Новости. Азербайджанская сторона на встрече в Евлахе положительно ответила на просьбу армян Карабаха оказать гумпомощь, в частности поставить топливо, сообщила администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева.
На переговорах в Евлахе в четверг обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян. Встреча состоялась на следующий день после договоренностей о прекращении огня в Карабахе.
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"Представители армянского населения Карабахского региона Азербайджана указали на особую потребность в топливе в рамках обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера. В то же время они попросили оказать гуманитарную помощь, в том числе продукты питания. По итогам встречи просьба была встречена положительно", - говорится в полученном РИА Новости релизе.
Администрация отметила, что поставки гумпомощи и топлива начнутся в ближайшее время, тем самым будет обеспечено отопление в детских садах и школах, а также удовлетворены потребности служб скорой помощи и пожарных.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
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