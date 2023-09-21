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Минобороны Турции заявило, что внимательно следит за событиями в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023
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12:48 21.09.2023 (обновлено: 12:50 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897751715.html
Минобороны Турции заявило, что внимательно следит за событиями в Карабахе
Минобороны Турции заявило, что внимательно следит за событиями в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023
Минобороны Турции заявило, что внимательно следит за событиями в Карабахе
Минобороны Турции заявило, что внимательно следит за событиями в Карабахе после принятых ВС Азербайджана антитеррористических мер. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:48
2023-09-21T12:50
азербайджан
турция
ситуация в нагорном карабахе
в мире
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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Минобороны Турции заявило, что внимательно следит за событиями в Карабахе после принятых ВС Азербайджана антитеррористических мер. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. "Мы внимательно следим за военной операцией, начатой Азербайджаном в Карабахе с целью принятия мер, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории, и предотвращения многолетних нападений и провокаций со стороны нелегитимных армянских вооруженных элементов, за последующим решением о прекращении огня и за последними событиями в регионе", - приводит текст заявления турецкого военного ведомство газета Hürriyet.
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азербайджан, турция, ситуация в нагорном карабахе, в мире
Азербайджан, Турция, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире
Минобороны Турции заявило, что внимательно следит за событиями в Карабахе

МО Турции внимательно следит за ситуацией в Карабахе после операции Азербайджана

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкЖители на улице Степанакерта в Нагорном Карабах
Жители на улице Степанакерта в Нагорном Карабах - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
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Жители на улице Степанакерта в Нагорном Карабах. Архивное фото
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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Минобороны Турции заявило, что внимательно следит за событиями в Карабахе после принятых ВС Азербайджана антитеррористических мер.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
"Мы внимательно следим за военной операцией, начатой Азербайджаном в Карабахе с целью принятия мер, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории, и предотвращения многолетних нападений и провокаций со стороны нелегитимных армянских вооруженных элементов, за последующим решением о прекращении огня и за последними событиями в регионе", - приводит текст заявления турецкого военного ведомство газета Hürriyet.
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