https://ria.ru/20230921/karabakh-1897751715.html

Минобороны Турции заявило, что внимательно следит за событиями в Карабахе

Минобороны Турции заявило, что внимательно следит за событиями в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023

Минобороны Турции заявило, что внимательно следит за событиями в Карабахе

Минобороны Турции заявило, что внимательно следит за событиями в Карабахе после принятых ВС Азербайджана антитеррористических мер. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:48

2023-09-21T12:48

2023-09-21T12:50

азербайджан

турция

ситуация в нагорном карабахе

в мире

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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Минобороны Турции заявило, что внимательно следит за событиями в Карабахе после принятых ВС Азербайджана антитеррористических мер. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. "Мы внимательно следим за военной операцией, начатой Азербайджаном в Карабахе с целью принятия мер, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории, и предотвращения многолетних нападений и провокаций со стороны нелегитимных армянских вооруженных элементов, за последующим решением о прекращении огня и за последними событиями в регионе", - приводит текст заявления турецкого военного ведомство газета Hürriyet.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

турция

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азербайджан, турция, ситуация в нагорном карабахе, в мире