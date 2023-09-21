https://ria.ru/20230921/karabakh-1897751715.html
Минобороны Турции заявило, что внимательно следит за событиями в Карабахе
Минобороны Турции заявило, что внимательно следит за событиями в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023
Минобороны Турции заявило, что внимательно следит за событиями в Карабахе
Минобороны Турции заявило, что внимательно следит за событиями в Карабахе после принятых ВС Азербайджана антитеррористических мер. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:48
2023-09-21T12:48
2023-09-21T12:50
азербайджан
турция
ситуация в нагорном карабахе
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897256254_0:322:2714:1849_1920x0_80_0_0_714c3e810152067c1bfad459baf455a2.jpg
АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Минобороны Турции заявило, что внимательно следит за событиями в Карабахе после принятых ВС Азербайджана антитеррористических мер. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. "Мы внимательно следим за военной операцией, начатой Азербайджаном в Карабахе с целью принятия мер, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории, и предотвращения многолетних нападений и провокаций со стороны нелегитимных армянских вооруженных элементов, за последующим решением о прекращении огня и за последними событиями в регионе", - приводит текст заявления турецкого военного ведомство газета Hürriyet.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
азербайджан
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897256254_0:11:2714:2047_1920x0_80_0_0_0a8bd4a279b1c63fe1bd1033eb640b1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, турция, ситуация в нагорном карабахе, в мире
Азербайджан, Турция, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире
Минобороны Турции заявило, что внимательно следит за событиями в Карабахе
МО Турции внимательно следит за ситуацией в Карабахе после операции Азербайджана