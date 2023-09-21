https://ria.ru/20230921/karabakh-1897706182.html
Делегация армян Карабаха прибыла на встречу с представителями Азербайджана
Делегация армян Карабаха прибыла на встречу с представителями Азербайджана - РИА Новости, 21.09.2023
Делегация армян Карабаха прибыла на встречу с представителями Азербайджана
Делегация армян Нагорного Карабаха прибыла в Евлах на встречу с представителями Баку, сообщило азербайджанское Общественное ТВ. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T09:36
2023-09-21T09:36
2023-09-21T09:59
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Делегация армян Нагорного Карабаха прибыла в Евлах на встречу с представителями Баку, сообщило азербайджанское Общественное ТВ."Представители армянского населения Карабаха, которые согласились на переговоры с азербайджанской стороной, прибыли в Евлахский район для встречи. Их сопровождает российский миротворческий контингент наряду с азербайджанской полицией", — отметили журналисты.Ранее президент республики Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов обеспечить права всех армян, проживающих в Карабахе, так как это закреплено в конституции страны.Как отметил накануне помощник главы государства по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, Баку подготовил план социально-экономической реинтеграции жителей региона, запланировано его обсуждение на встрече в Евлахе.Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры. В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии там нет подразделений или техники.Впоследствии российское Минобороны объявило, что Азербайджан и представители Степанкерта договорились о полном прекращении боевых действий.Российские миротворцы уже эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе пять тысяч человек.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897673470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, ситуация в нагорном карабахе
Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе
Делегация армян Карабаха прибыла на встречу с представителями Азербайджана
Делегация армян Карабаха прибыла в Евлах на встречу с представителями Баку
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Делегация армян Нагорного Карабаха прибыла в Евлах на встречу с представителями Баку, сообщило азербайджанское Общественное ТВ.
"Представители армянского населения Карабаха, которые согласились на переговоры с азербайджанской стороной, прибыли в Евлахский район для встречи. Их сопровождает российский миротворческий контингент наряду с азербайджанской полицией", — отметили журналисты.
Ранее президент республики Ильхам Алиев
заявил, что Азербайджан готов обеспечить права всех армян, проживающих в Карабахе, так как это закреплено в конституции страны.
Как отметил накануне помощник главы государства по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев
, Баку подготовил план социально-экономической реинтеграции жителей региона, запланировано его обсуждение на встрече в Евлахе.
Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении
, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры. В Ереване
, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии там нет подразделений или техники.
Впоследствии российское Минобороны объявило, что Азербайджан и представители Степанкерта договорились о полном прекращении боевых действий.
Российские миротворцы уже эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе пять тысяч человек.
Ереван обсуждает въезд соотечественников из Карабаха, заявили МВД Армении