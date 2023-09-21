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Капремонт взрослой поликлиники в Жуковском завершат в декабре - РИА Новости, 21.09.2023
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Новости Подмосковья
 
14:12 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/kapremont-1897767170.html
Капремонт взрослой поликлиники в Жуковском завершат в декабре
Капремонт взрослой поликлиники в Жуковском завершат в декабре - РИА Новости, 21.09.2023
Капремонт взрослой поликлиники в Жуковском завершат в декабре
Капремонт взрослой поликлиники в Жуковском завершат в декабре текущего года, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:12
2023-09-21T14:12
новости подмосковья
жуковский
медучреждения
капремонт
московская область (подмосковье)
жилье
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Капремонт взрослой поликлиники в Жуковском завершат в декабре текущего года, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Юрий Прохоров отметил, что капремонт взрослой поликлиники закончат уже в декабре этого года. Все работы ведутся по самым современным стандартам", - отметили в ведомстве со ссылкой на слова главы одноименного городского округа Юрия Порохова. Также Прохоров в ходе встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым доложил, что за пять лет в Жуковском капитально отремонтировали шесть школ и три детских сада, а также начали строительство большой СОШ на 1,1 тысячи мест в микрорайоне №5. Она начнет свою работу уже в следующем учебном году. "Еще одна важная тема - расселение из аварийного жилья. В округе его ждут 702 семьи (39 домов). Сейчас в Жуковском строится новый МКД, квартиры в котором после сдачи в следующем году получат 107 семей из восьми аварийных домов", - добавили в пресс-службе.
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жуковский, медучреждения, капремонт, московская область (подмосковье), жилье
Новости Подмосковья, Жуковский, Медучреждения, Капремонт, Московская область (Подмосковье), Жилье

Капремонт взрослой поликлиники в Жуковском завершат в декабре

© Фото : Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской областиКапитальный ремонт взрослой поликлиники в Жуковском
Капитальный ремонт взрослой поликлиники в Жуковском - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Капремонт взрослой поликлиники в Жуковском завершат в декабре текущего года, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"Юрий Прохоров отметил, что капремонт взрослой поликлиники закончат уже в декабре этого года. Все работы ведутся по самым современным стандартам", - отметили в ведомстве со ссылкой на слова главы одноименного городского округа Юрия Порохова.
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Также Прохоров в ходе встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым доложил, что за пять лет в Жуковском капитально отремонтировали шесть школ и три детских сада, а также начали строительство большой СОШ на 1,1 тысячи мест в микрорайоне №5. Она начнет свою работу уже в следующем учебном году.
"Еще одна важная тема - расселение из аварийного жилья. В округе его ждут 702 семьи (39 домов). Сейчас в Жуковском строится новый МКД, квартиры в котором после сдачи в следующем году получат 107 семей из восьми аварийных домов", - добавили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяЖуковскийМедучрежденияКапремонтМосковская область (Подмосковье)Жилье
 
 
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