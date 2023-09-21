Канада хочет утилизировать старые бронемашины вместо передачи их Украине
CBC: Канада хочет утилизировать десятки старых бронемашин, а не отдавать их ВСУ
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Канадская армия планирует утилизировать десятки старых бронемашин, несмотря на призывы частных компаний переоборудовать их для использования на Украине, сообщает канадский телеканал CBC.
"67 из 140 единиц гусеничной легкой бронетехники припаркованы в ожидании окончательной утилизации или используются в качестве источника запасных частей для 73 машин, которые остаются в строю", - сообщает телеканал со ссылкой на министерство национальной обороны Канады (DND). В ведомстве также отметили, что все бронетранспортеры M113, находящиеся на вооружении десятилетиями, находятся в "плохом состоянии" и ожидают утилизации, а на смену им придут совершенно новые машины.
При этом несколько частных оборонных компаний вместо утилизации предложили переоборудовать устаревшую технику для передачи Киеву. По словам высокопоставленного чиновника DAD, никакого решения в ответ на такие предложения принято не было, он также не уточнил, воспринимаются ли они положительно.
Министерство в ответ на запрос телеканала заявило, что любая техника, переданная Канадой Киеву, должна быть не только пригодной к боевым условиям, но отвечать конкретным потребностям Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".