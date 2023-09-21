https://ria.ru/20230921/kadyrov-1897906548.html
Кадыров встретился с главой МЧС
Кадыров встретился с главой МЧС - РИА Новости, 21.09.2023
Кадыров встретился с главой МЧС
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео со встречи с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T23:19
2023-09-21T23:19
2023-09-21T23:19
москва
рамзан кадыров
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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общество
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ГРОЗНЫЙ, 21 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео со встречи с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий Александром Куренковым в рамках рабочей поездки в Москву. "Мы обсудили вопросы, касающиеся деятельности регионального управления МЧС, а также определили наиболее актуальные направления, развитие которых требует внимание федерального ведомства. В ходе встречи Александр Вячеславович рассказал о принятых мерах по разминированию территорий Чеченской Республики. С 19 сентября в Шалинском районе сводный отряд уже ведёт соответствующую работу. Он также подчеркнул, что разминирование будет проводиться в течение сентября и октября текущего года. Всего планируется охватить 122 гектара земли", - написал Кадыров в Telegram-канале. ⠀Кадыров отметил, что главное управление МЧС России по Чечне демонстрирует отличные показатели эффективности, это было отмечено и в ходе встречи. Помимо своих прямых обязанностей региональное управление участвует в работе в зоне проведения СВО. ⠀"По результатам проведенной встречи мы нашли пути решения некоторых проблемных вопросов и наметили шаги по улучшению деятельности регионального ведомства. Я признателен Александру Куренкову за помощь и поддержку, которую он оказывает Чеченской Республике. Убежден, что позитивные итоги нашей беседы не заставят себя долго ждать", - добавил он.
https://ria.ru/20230920/kadyrov-1897631503.html
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москва, рамзан кадыров, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, общество
Москва, Рамзан Кадыров, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Общество
Кадыров встретился с главой МЧС
Кадыров на встрече с Куренковым обсудил работу регионального управления МЧС