https://ria.ru/20230921/kadry-1897831468.html

Голикова призвала пересмотреть подходы к подготовке кадров в России

Голикова призвала пересмотреть подходы к подготовке кадров в России - РИА Новости, 21.09.2023

Голикова призвала пересмотреть подходы к подготовке кадров в России

В нынешней демографической ситуации потребность в кадрах будет расти, подходы к подготовке специалистов необходимо пересмотреть, заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:02

2023-09-21T17:02

2023-09-21T17:17

общество

россия

татьяна голикова

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. В нынешней демографической ситуации потребность в кадрах будет расти, подходы к подготовке специалистов необходимо пересмотреть, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Среди трендов она выделила рост численности группы людей в возрасте 15-19 лет и снижение в возрастной группе 30-39 лет."Это заставляет нас <...> пересматривать подходы не только к прогнозированию, но и к подготовке кадров на уровне среднего специального образования, даже в каком-то смысле профориентации в школе средней и дополнительном образовании", — сказала Голикова журналистам.Вице-премьер назвала обрабатывающую промышленность приоритетной отраслью при модернизации рынка труда. "Она является, даже по нашим самым предварительным оценкам, абсолютным лидером с точки зрения привлечения дополнительных трудовых ресурсов — почти 750 тысяч человек", — добавила Голикова.В то же время, заметила чиновник, отдельным отраслям придется уменьшить потребность в трудовых ресурсах. В первую очередь, речь идет о сферах, где есть возможность развивать электронные сервисы, например, торговле.Она также привела цифры, согласно которым на одного зарегистрированного безработного с соответствующим опытом в России приходится 13 вакансий квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта.

https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html

https://ria.ru/20230921/defitsit-1897792531.html

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общество, россия, татьяна голикова