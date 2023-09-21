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Голикова призвала пересмотреть подходы к подготовке кадров в России - РИА Новости, 21.09.2023
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17:02 21.09.2023 (обновлено: 17:17 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/kadry-1897831468.html
Голикова призвала пересмотреть подходы к подготовке кадров в России
Голикова призвала пересмотреть подходы к подготовке кадров в России - РИА Новости, 21.09.2023
Голикова призвала пересмотреть подходы к подготовке кадров в России
В нынешней демографической ситуации потребность в кадрах будет расти, подходы к подготовке специалистов необходимо пересмотреть, заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:02
2023-09-21T17:17
общество
россия
татьяна голикова
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. В нынешней демографической ситуации потребность в кадрах будет расти, подходы к подготовке специалистов необходимо пересмотреть, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Среди трендов она выделила рост численности группы людей в возрасте 15-19 лет и снижение в возрастной группе 30-39 лет."Это заставляет нас &lt;...&gt; пересматривать подходы не только к прогнозированию, но и к подготовке кадров на уровне среднего специального образования, даже в каком-то смысле профориентации в школе средней и дополнительном образовании", — сказала Голикова журналистам.Вице-премьер назвала обрабатывающую промышленность приоритетной отраслью при модернизации рынка труда. "Она является, даже по нашим самым предварительным оценкам, абсолютным лидером с точки зрения привлечения дополнительных трудовых ресурсов — почти 750 тысяч человек", — добавила Голикова.В то же время, заметила чиновник, отдельным отраслям придется уменьшить потребность в трудовых ресурсах. В первую очередь, речь идет о сферах, где есть возможность развивать электронные сервисы, например, торговле.Она также привела цифры, согласно которым на одного зарегистрированного безработного с соответствующим опытом в России приходится 13 вакансий квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта.
https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова призвала пересмотреть подходы к подготовке кадров в России

Голикова спрогнозировала сокращение в РФ числа работников в возрасте 30-39 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОфисные сотрудники
Офисные сотрудники - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. В нынешней демографической ситуации потребность в кадрах будет расти, подходы к подготовке специалистов необходимо пересмотреть, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Среди трендов она выделила рост численности группы людей в возрасте 15-19 лет и снижение в возрастной группе 30-39 лет.
"Это заставляет нас <...> пересматривать подходы не только к прогнозированию, но и к подготовке кадров на уровне среднего специального образования, даже в каком-то смысле профориентации в школе средней и дополнительном образовании", — сказала Голикова журналистам.
Вице-премьер назвала обрабатывающую промышленность приоритетной отраслью при модернизации рынка труда.
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"Она является, даже по нашим самым предварительным оценкам, абсолютным лидером с точки зрения привлечения дополнительных трудовых ресурсов — почти 750 тысяч человек", — добавила Голикова.
В то же время, заметила чиновник, отдельным отраслям придется уменьшить потребность в трудовых ресурсах. В первую очередь, речь идет о сферах, где есть возможность развивать электронные сервисы, например, торговле.
Она также привела цифры, согласно которым на одного зарегистрированного безработного с соответствующим опытом в России приходится 13 вакансий квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта.
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