https://ria.ru/20230921/izrail-1897730587.html

Израиль может поддержать создание ядерной программы Саудовской Аравии

Израиль может поддержать создание ядерной программы Саудовской Аравии - РИА Новости, 21.09.2023

Израиль может поддержать создание ядерной программы Саудовской Аравии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ведущим специалистам своей страны в сфере ядерной безопасности сотрудничать с США на их переговорах с... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:36

2023-09-21T11:36

2023-09-21T11:36

в мире

израиль

саудовская аравия

сша

биньямин нетаньяху

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

стивен мнучин

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ведущим специалистам своей страны в сфере ядерной безопасности сотрудничать с США на их переговорах с Саудовской Аравией по вопросу достижения соглашения о помощи Эр-Рияду в разработке ядерной программы в обмен на нормализацию с Тель-Авивом, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США и Израиля. Ранее наследный принц королевства Мухаммед бен Салман в интервью телеканалу Fox News заявил, что Саудовской Аравии "из соображений безопасности и для балансировки сил в регионе" придется обзавестись ядерным оружием, если такое появится у Ирана. "Нетаньяху поручил ведущим израильским специалистам по ядерной безопасности сотрудничать с американскими переговорщиками в их попытке достичь компромисса, который мог бы позволить КСА стать второй страной на Ближнем Востоке после Ирана, которая открыто обогащает уран", - говорится в статье. Согласно источникам, Тель-Авив и Белый дом тайно работают над "противоречивой" сделкой в попытках достижения соглашения с саудитами по нормализации отношений между КСА и Израилем. Однако они предупредили, что Вашингтон также рассматривает и "другие альтернативы" с учетом того, что Байден до сих пор не одобрил идею обогащения урана в королевстве. В случае достижения ядерного соглашения с Эр-Риядом в Тель-Авиве ожидают "множества" соответствующих гарантий в рамках саудовской программы обогащения урана, добавил израильский представитель. В свою очередь высокопоставленный представитель Белого дома заверил, что любая поддержка ядерной инициативы КСА будет проходить под "строгим" контролем США. В газете уверены, что заключение трехсторонней сделки, которая позволит обогащать уран в Саудовской Аравии, ознаменует поворотный момент в многолетней политике как Вашингтона, так и Тель-Авива, препятствующей развитию ядерного потенциала ближневосточных стран. При этом подобный шаг может ускорить гонку вооружений в регионе, отметили в статье. Как отмечают эксперты издания, для предотвращения возможного старта разработки ядерного оружия КСА Белый дом может принять специальные меры предосторожности. Так, возможна установка механизма дистанционного отключения либо системы, способной разогнать работу центрифуг вплоть до их поломки. Тем не менее, пишут в статье, "надежного" механизма, который нельзя было бы взломать и затем заблокировать, попросту не существует. В начале августа США и Саудовская Аравия договорились об общих чертах сделки по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамовы мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали их декларативную часть в присутствии бывшего министра финансов США Стивена Мнучина, однако затем не подписали соответствующий документ с Израилем. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав жителей автономии. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона - Иорданией и Египтом.

https://ria.ru/20230921/opros-1897717550.html

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израиль

саудовская аравия

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в мире, израиль, саудовская аравия, сша, биньямин нетаньяху, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), стивен мнучин