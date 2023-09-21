https://ria.ru/20230921/istrebiteli-1897826210.html

Киев заявил о желании получить американские истребители F-35

Киев заявил о желании получить американские истребители F-35 - РИА Новости, 21.09.2023

Киев заявил о желании получить американские истребители F-35

Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что Киев хотел бы получить от Швеции истребители Gripen, а от США истребители F-35. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:47

2023-09-21T16:47

2023-09-21T16:47

специальная военная операция на украине

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f-35

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что Киев хотел бы получить от Швеции истребители Gripen, а от США истребители F-35. Ранее премьер Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что королевство не планирует поставлять Украине истребители Gripen. "Мы должны думать о перспективе, не только F-16. Есть самолёты F-35, Gripen. Gripen - это самолет, который второй по приоритетности после F-16, который могла бы получить Украина", - сказал Игнат на брифинге, который транслировал украинский медиа-центр. Он отметил, что сейчас Киев изучает разные виды истребителей, но F-16 будут основными на вооружении украинских войск. "Мы должны постепенно выводить со склада воздушных сил ту технику советскую, которая сегодня есть, которая, не хочу сказать, что работает на пределе своих сил, но техника, которая имеет немалый период эксплуатации. Будем выводить", - отметил Игнат. В середине июня правительство Швеции приняло решение выделить 12-й пакет помощи Киеву на сумму в 250 миллионов шведских крон (около 23 миллионов долларов), который, среди прочего, включал в себя обучение украинских пилотов управлению шведскими истребителями JAS Gripen. Ранее Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии всё дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ. Лавров также подчеркивал, что США и их сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230821/istrebiteli-1891382399.html

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

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украина, f-35, в мире, сша, швеция