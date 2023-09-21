https://ria.ru/20230921/iran-1897689786.html

Президент Ирана заявил, что Тегеран не отказывается от инспекций МАГАТЭ

Президент Ирана заявил, что Тегеран не отказывается от инспекций МАГАТЭ - РИА Новости, 21.09.2023

Президент Ирана заявил, что Тегеран не отказывается от инспекций МАГАТЭ

Иран не отказывается от инспекций МАГАТЭ, однако если отдельные инспекторы будут своей деятелньостью подрывать доверие Тегерана к себе, то они будут высланы,... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T04:48

2023-09-21T04:48

2023-09-21T04:48

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иран

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен – РИА Новости. Иран не отказывается от инспекций МАГАТЭ, однако если отдельные инспекторы будут своей деятелньостью подрывать доверие Тегерана к себе, то они будут высланы, заявил на пресс-конференции президент ИРИ Эбрахим Раиси. "Иран не говорит совсем, что у нас не должно быть инспекций. Таким образом, у нас было очень хорошее сотрудничество с МАГАТЭ. Что касается лиц, которые могут предпринимать усилия, подрывающие уровень доверия, которое им оказывал Иран, то мы нацеливаемся на этих конкретных лиц, а не на инспекции, как таковые", - сказал Раиси. "Конечно, если по весомым причинам недостаток доверия к некоторым конкретно инспекторам станет очевидным, они определенно будут возвращены (выдворены). Но инспекторы, которые не дали повода для недостатка доверия, могут определенно продолжить свою деятельность", - добавил он. Ранее МАГАТЭ сообщило, что Иран решил отозвать аккредитацию нескольких инспекторов агентства, занятых проверками на ядерных объектах Ирана в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В организации призвали Иран пересмотреть решение. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран имеет право отказывать в аккредитации инспекторам МАГАТЭ на основании статьи 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО.

https://ria.ru/20230921/dogovorennost-1897689475.html

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в мире, иран, магатэ