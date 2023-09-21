https://ria.ru/20230921/investitsii-1897781794.html
Руденя: объем инвестиций в экономику Тверской области увеличился на 30%
Руденя: объем инвестиций в экономику Тверской области увеличился на 30% - РИА Новости, 21.09.2023
Руденя: объем инвестиций в экономику Тверской области увеличился на 30%
Объем инвестиций в экономику Тверской области по итогам первого полугодия 2023 года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:41
2023-09-21T14:41
2023-09-21T14:41
тверская область
кимры
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 21 сен - РИА Новости. Объем инвестиций в экономику Тверской области по итогам первого полугодия 2023 года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава региона Игорь Руденя. Губернатор в четверг провел заседание совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области. "В текущем году мы видим повышение инвестиционной активности в нашем регионе. По итогам первого полугодия объем инвестиций в экономику Тверской области увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост формируется, прежде всего, за счет обрабатывающей промышленности. Это машиностроение, радиоэлектронная и электротехническая промышленность", - сказал на заседании инвестсовета Руденя. По его словам, в результате модернизации действующих и создания новых производств, увеличения объемов выпуска и ассортимента продукции, индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях тверского региона за первое полугодие 2023 года увеличился более чем на 23%. Глава региона подчеркнул, что для сохранения положительной динамики в Верхневолжье ведется работа по поддержке инвесторов, в том числе в части обеспечения инвестпроектов необходимой инфраструктурой, предоставления льготных займов через региональный фонд развития промышленности. На заседании областного инвестсовета в число резидентов технопарка "Савеловский" по синтезу и обработке искусственных алмазов в городе Кимры Тверской области включено АО "Савёловский технопарк". Соглашение о намерениях по сотрудничеству между Тверской областью и компанией было подписано на ПМЭФ-2022. АО "Савёловский технопарк" - управляющая компания инновационно-промышленного парка, которая намерена развивать эту площадку. Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию и запуск парка, обеспечение его необходимой инфраструктурой. Это будет крупнейший технопарк в тверском регионе площадью 150 тысяч квадратных метров, где разместят десятки резидентов, создадут не менее 1,5 тысячи рабочих мест. На текущий момент общий объем инвестиций в развитие технопарка составил более четырех миллиардов рублей, добавили в пресс-службе областного правительства.
https://ria.ru/20230919/premiya-1897350580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кимры, игорь руденя
Тверская область, Кимры, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 21 сен - РИА Новости. Объем инвестиций в экономику Тверской области по итогам первого полугодия 2023 года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава региона Игорь Руденя.
Губернатор в четверг провел заседание совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области.
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"В текущем году мы видим повышение инвестиционной активности в нашем регионе. По итогам первого полугодия объем инвестиций в экономику Тверской области увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост формируется, прежде всего, за счет обрабатывающей промышленности. Это машиностроение, радиоэлектронная и электротехническая промышленность", - сказал на заседании инвестсовета Руденя.
По его словам, в результате модернизации действующих и создания новых производств, увеличения объемов выпуска и ассортимента продукции, индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях тверского региона за первое полугодие 2023 года увеличился более чем на 23%.
Глава региона подчеркнул, что для сохранения положительной динамики в Верхневолжье ведется работа по поддержке инвесторов, в том числе в части обеспечения инвестпроектов необходимой инфраструктурой, предоставления льготных займов через региональный фонд развития промышленности.
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На заседании областного инвестсовета в число резидентов технопарка "Савеловский" по синтезу и обработке искусственных алмазов в городе Кимры
Тверской области включено АО "Савёловский технопарк". Соглашение о намерениях по сотрудничеству между Тверской областью и компанией было подписано на ПМЭФ-2022.
АО "Савёловский технопарк" - управляющая компания инновационно-промышленного парка, которая намерена развивать эту площадку. Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию и запуск парка, обеспечение его необходимой инфраструктурой.
Это будет крупнейший технопарк в тверском регионе площадью 150 тысяч квадратных метров, где разместят десятки резидентов, создадут не менее 1,5 тысячи рабочих мест. На текущий момент общий объем инвестиций в развитие технопарка составил более четырех миллиардов рублей, добавили в пресс-службе областного правительства.