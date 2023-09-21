Рейтинг@Mail.ru
Руденя: объем инвестиций в экономику Тверской области увеличился на 30% - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
14:41 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/investitsii-1897781794.html
Руденя: объем инвестиций в экономику Тверской области увеличился на 30%
Руденя: объем инвестиций в экономику Тверской области увеличился на 30% - РИА Новости, 21.09.2023
Руденя: объем инвестиций в экономику Тверской области увеличился на 30%
Объем инвестиций в экономику Тверской области по итогам первого полугодия 2023 года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:41
2023-09-21T14:41
тверская область
кимры
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880166104_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7c79a3eac53ef1090fc647fe351c66c5.jpg
ТВЕРЬ, 21 сен - РИА Новости. Объем инвестиций в экономику Тверской области по итогам первого полугодия 2023 года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава региона Игорь Руденя. Губернатор в четверг провел заседание совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области. "В текущем году мы видим повышение инвестиционной активности в нашем регионе. По итогам первого полугодия объем инвестиций в экономику Тверской области увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост формируется, прежде всего, за счет обрабатывающей промышленности. Это машиностроение, радиоэлектронная и электротехническая промышленность", - сказал на заседании инвестсовета Руденя. По его словам, в результате модернизации действующих и создания новых производств, увеличения объемов выпуска и ассортимента продукции, индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях тверского региона за первое полугодие 2023 года увеличился более чем на 23%. Глава региона подчеркнул, что для сохранения положительной динамики в Верхневолжье ведется работа по поддержке инвесторов, в том числе в части обеспечения инвестпроектов необходимой инфраструктурой, предоставления льготных займов через региональный фонд развития промышленности. На заседании областного инвестсовета в число резидентов технопарка "Савеловский" по синтезу и обработке искусственных алмазов в городе Кимры Тверской области включено АО "Савёловский технопарк". Соглашение о намерениях по сотрудничеству между Тверской областью и компанией было подписано на ПМЭФ-2022. АО "Савёловский технопарк" - управляющая компания инновационно-промышленного парка, которая намерена развивать эту площадку. Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию и запуск парка, обеспечение его необходимой инфраструктурой. Это будет крупнейший технопарк в тверском регионе площадью 150 тысяч квадратных метров, где разместят десятки резидентов, создадут не менее 1,5 тысячи рабочих мест. На текущий момент общий объем инвестиций в развитие технопарка составил более четырех миллиардов рублей, добавили в пресс-службе областного правительства.
https://ria.ru/20230919/premiya-1897350580.html
https://ria.ru/20230908/kompleks-1895089947.html
кимры
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880166104_76:0:949:655_1920x0_80_0_0_7ea092e50f72eafd0df5e77f2d0f9afb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кимры, игорь руденя
Тверская область, Кимры, Игорь Руденя

Руденя: объем инвестиций в экономику Тверской области увеличился на 30%

© Фото : Правительство Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 21 сен - РИА Новости. Объем инвестиций в экономику Тверской области по итогам первого полугодия 2023 года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава региона Игорь Руденя.
Губернатор в четверг провел заседание совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Премия губернатора для педагогов колледжей введена в Тверской области
19 сентября, 18:42
"В текущем году мы видим повышение инвестиционной активности в нашем регионе. По итогам первого полугодия объем инвестиций в экономику Тверской области увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост формируется, прежде всего, за счет обрабатывающей промышленности. Это машиностроение, радиоэлектронная и электротехническая промышленность", - сказал на заседании инвестсовета Руденя.
По его словам, в результате модернизации действующих и создания новых производств, увеличения объемов выпуска и ассортимента продукции, индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях тверского региона за первое полугодие 2023 года увеличился более чем на 23%.
Глава региона подчеркнул, что для сохранения положительной динамики в Верхневолжье ведется работа по поддержке инвесторов, в том числе в части обеспечения инвестпроектов необходимой инфраструктурой, предоставления льготных займов через региональный фонд развития промышленности.
В Твери открылся роботизированный складской комплекс - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Твери открылся роботизированный складской комплекс
8 сентября, 19:29
На заседании областного инвестсовета в число резидентов технопарка "Савеловский" по синтезу и обработке искусственных алмазов в городе Кимры Тверской области включено АО "Савёловский технопарк". Соглашение о намерениях по сотрудничеству между Тверской областью и компанией было подписано на ПМЭФ-2022.
АО "Савёловский технопарк" - управляющая компания инновационно-промышленного парка, которая намерена развивать эту площадку. Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию и запуск парка, обеспечение его необходимой инфраструктурой.
Это будет крупнейший технопарк в тверском регионе площадью 150 тысяч квадратных метров, где разместят десятки резидентов, создадут не менее 1,5 тысячи рабочих мест. На текущий момент общий объем инвестиций в развитие технопарка составил более четырех миллиардов рублей, добавили в пресс-службе областного правительства.
 
Тверская областьКимрыИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала