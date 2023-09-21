https://ria.ru/20230921/investitsii-1897761606.html

Новые инвестиции и качество жизни: проекты ДФО представили на сессии ВЭБа

Новые инвестиции и качество жизни: проекты ДФО представили на сессии ВЭБа - РИА Новости, 21.09.2023

Новые инвестиции и качество жизни: проекты ДФО представили на сессии ВЭБа

Дальний Восток на прошедшем в столице Приморья Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подкрепил статус одного из самых привлекательных для вложения инвестиций... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T13:34

2023-09-21T13:34

2023-09-21T13:34

дальний восток

вэф-2023

вэб.рф (вэб)

бизнес

инвестиции

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Дальний Восток на прошедшем в столице Приморья Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подкрепил статус одного из самых привлекательных для вложения инвестиций географических регионов страны — не только презентациями масштабных инвестпроектов, но и соглашениями об их реализации. Крупнейшие бизнес-проекты развития регионы представили на площадке ВЭБ.РФ, в рамках организованного госкорпорацией инвестиционного дня. По его итогам ВЭБ.РФ, Сбер, Минвостокразвития и Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики подписали соглашение о реализации инвестпроектов на общую сумму более 1 триллиона рублей. Участники форума поделились с корреспондентом РИА Новости Кариной Ивашко впечатлениями о презентованных на ВЭФ проектах развития дальневосточных регионов и мнениями об их перспективности. "На мой взгляд, инвестдень прошел крайне эффективно — 10 регионов представили конкретные бизнес-проекты с существенными потребностями в инвестициях. Впрочем, в случае ВЭБ.РФ иначе и быть не могло. В процессе обсуждения были обозначены и сильные стороны проектов, и слабые, а после — проведен ряд переговоров уже с потенциальными инвесторами. И сейчас идет дальнейшая проработка проектов", — поделился с РИА Новости ведущий телеканала РБК Кирилл Токарев. Несырьевые проекты "Дальний Восток — одна из самых предпочтительных территорий для вложения инвестиций: внешних и внутренних. ВЭБ.РФ неслучайно выходит сюда как инвестор и участвует в таком огромном количестве проектов. Знаю, что во время форума были подписаны контракты о строительстве центров обработки данных, логистических, транспортных объектов. Сегодня очень много стартапов и проектов на Дальнем Востоке нуждаются в инвестициях. И самое главное, что это несырьевые проекты", — подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, инфотехнологиям и связи Евгений Попов. На площадке ВЭФ-2023 он провел ток-шоу "60 минут", посвященное инвестициям в дальневосточные проекты, с участием российских и международных экспертов. Инфраструктура, кадры и туризм — сегодня это главные запросы регионов Дальнего Востока, суммировал Попов. "Портовая, железнодорожная, логистическая инфраструктуры — все требует модернизации. Это БАМ, другие железнодорожные ветви, пограничные переходы. Больших вложений требует логистическая инфраструктура. И, конечно, очень важны кадры. Третье — это туризм. Серьезные средства вкладываются в эту сферу, большие участки выставляются на торги под туробъекты", — отметил собеседник РИА Новости. Туристический потенциал Главный редактор телеканала "Живая планета" и телеведущая ВГТРК Мария Моргун, выступившая модератором инвестдня ВЭБ.РФ, отмечает качество работы "с участием экспертов самого высокого уровня". "Специалисты ВЭБ.РФ проделали огромную работу, отбирая инвестиционные кейсы, — их было больше 300. И те, что представляли в инвестдень, прошли не один фильтр. В итоге авторы услышали и конструктивную критику, и советы, как "докрутить" проект, чтобы он был успешен. И это здорово! Вообще, приятно видеть, с каким вдохновением губернаторы рассказывают об инвестпотенциале своих регионов, о поддержке инвесторов. На Дальнем Востоке научились гордиться своими особенностями и монетизировать их", — поделилась Моргун. Ее очень впечатлили и вдохновили инфраструктурные турпроекты — особенно на Камчатке и в Бурятии, и удивило, что туризм развивает в том числе Магаданская область. Туристический Дальний Восток таит в себе массу открытий, согласен Евгений Попов. Он обратил внимание на такую деталь — в сентябре, в дни ВЭФ, во Владивостоке было 25 градусов тепла, а вода — плюс 22. "И у меня вопрос, а знаем ли мы что-то про туристический Дальний Восток? Да, знаем про горы Камчатки, что-то про Якутию, а про морские курорты Приморского края ничего ведь не знаем! А корейцы, к примеру, охотно рекламируют Владивосток — для них это Европа в двух часах лета. Или вспомним, что в Приморье, в Артёме, у нас еще и игорная зона, куда китайцам летать ближе, чем в Макао. Конечно, все надо осваивать. И тут очень важно участие частного бизнеса, потому что оно более эффективно. Там, где он доминирует, структура инвестиций меняется", — заметил Попов. Будущее Дальнего Востока — за частными инвестициями Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев, в свою очередь, подчеркнул, что частные инвестиции являются центральным фактором развития Дальнего Востока. Он также отметил роль ВЭБ.РФ в поддержке инвестиций для развития ДФО и обеспечении устойчивости экономики страны в целом. "Форматы господдержки, программы крупных госкомпаний — это способ создать условия для прихода частных российских инвестиций. В предковидном 2019-м они составляли порядка 80% всех инвестиций в ДФО. И практика доказала, что именно отечественный бизнес первым отреагировал на те возможности, которые были созданы государством в этом регионе для инвесторов. Второй важный фактор, если смотреть с политической точки зрения, — то, что в современных условиях национальные инвестиции являются внутренними. И они предпочтительны, так как продолжают работать и при изменении международной конъюнктуры", — рассказал Бордачев. По его оценке, Россия располагает инструментарием поддержки проектов, и одним из важнейших элементов системы выступает ВЭБ.РФ. "Как ключевая госкорпорация развития страны она способна и обеспечить связь крупных частных инвестиций с формированием государственных приоритетов, и одновременно предоставить условия для деятельности частных инвесторов меньшего масштаба", — отметил Тимофей Бордачев. Подводя итоги работы площадки ВЭБ.РФ, интересным наблюдением поделилась Мария Моргун. По ее словам, она увидела, насколько большая работа идет внутри страны, какое внимание уделяется развитию регионов и благоустройству городов, а главное — повышению качества жизни людей. "Это действительно комплексный подход с сохранением исторического наследия, развитием культурного, туристического и географического потенциала. Мы можем не замечать этого в ежедневном режиме, и не все происходит быстро. Но важно знать, что есть цели и средства их достижения, что шаг за шагом работа движется", — подчеркнула собеседница РИА Новости.

https://ria.ru/20230915/vef-1896478471.html

https://ria.ru/20230915/forum-1896548011.html

https://ria.ru/20230913/myanma-1896082107.html

https://ria.ru/20230918/soglashenie-1897030700.html

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дальний восток, вэф-2023, вэб.рф (вэб), бизнес, инвестиции