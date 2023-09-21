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В Крыму заявили о массовых информационных атаках со стороны Украины - РИА Новости, 21.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:35 21.09.2023 (обновлено: 04:20 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/informataki-1897686549.html
В Крыму заявили о массовых информационных атаках со стороны Украины
В Крыму заявили о массовых информационных атаках со стороны Украины - РИА Новости, 21.09.2023
В Крыму заявили о массовых информационных атаках со стороны Украины
Зафиксированы массовые информационные атаки, вбросы и фейки со стороны Украины о ситуации полуострове, сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма по... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T02:35
2023-09-21T04:20
специальная военная операция на украине
украина
олег крючков
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Зафиксированы массовые информационные атаки, вбросы и фейки со стороны Украины о ситуации полуострове, сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике вопросам Олег Крючков. "Доверяем только официальной информации. Фиксируем массовые информационные атаки, вбросы и фейки", - написал Крючков. По его словам, вся информация после проверки сообщается незамедлительно.
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украина, олег крючков, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Украина, Олег Крючков, Россия, Общество
В Крыму заявили о массовых информационных атаках со стороны Украины

Крючков: зафиксировали массовые информатаки и вбросы со стороны Украины

© Fotolia / bloomua Сообщение в мобильном телефоне
Сообщение в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Fotolia / bloomua
Сообщение в мобильном телефоне . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Зафиксированы массовые информационные атаки, вбросы и фейки со стороны Украины о ситуации полуострове, сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике вопросам Олег Крючков.
"Доверяем только официальной информации. Фиксируем массовые информационные атаки, вбросы и фейки", - написал Крючков.
По его словам, вся информация после проверки сообщается незамедлительно.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаОлег КрючковРоссияОбщество
 
 
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