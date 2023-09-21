https://ria.ru/20230921/informataki-1897686549.html
В Крыму заявили о массовых информационных атаках со стороны Украины
В Крыму заявили о массовых информационных атаках со стороны Украины - РИА Новости, 21.09.2023
В Крыму заявили о массовых информационных атаках со стороны Украины
Зафиксированы массовые информационные атаки, вбросы и фейки со стороны Украины о ситуации полуострове, сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма по... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T02:35
2023-09-21T02:35
2023-09-21T04:20
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олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Зафиксированы массовые информационные атаки, вбросы и фейки со стороны Украины о ситуации полуострове, сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике вопросам Олег Крючков. "Доверяем только официальной информации. Фиксируем массовые информационные атаки, вбросы и фейки", - написал Крючков. По его словам, вся информация после проверки сообщается незамедлительно.
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украина, олег крючков, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Украина, Олег Крючков, Россия, Общество
В Крыму заявили о массовых информационных атаках со стороны Украины
Крючков: зафиксировали массовые информатаки и вбросы со стороны Украины