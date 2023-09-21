https://ria.ru/20230921/informataki-1897686549.html

В Крыму заявили о массовых информационных атаках со стороны Украины

В Крыму заявили о массовых информационных атаках со стороны Украины - РИА Новости, 21.09.2023

В Крыму заявили о массовых информационных атаках со стороны Украины

Зафиксированы массовые информационные атаки, вбросы и фейки со стороны Украины о ситуации полуострове, сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма по... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T02:35

2023-09-21T02:35

2023-09-21T04:20

специальная военная операция на украине

украина

олег крючков

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Зафиксированы массовые информационные атаки, вбросы и фейки со стороны Украины о ситуации полуострове, сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике вопросам Олег Крючков. "Доверяем только официальной информации. Фиксируем массовые информационные атаки, вбросы и фейки", - написал Крючков. По его словам, вся информация после проверки сообщается незамедлительно.

https://ria.ru/20230921/sevastopol-1897686359.html

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украина, олег крючков, россия, общество