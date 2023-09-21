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Федказначейство по ЕАО передало гумпомощь для участников спецоперации
Федказначейство по ЕАО передало гумпомощь для участников спецоперации - РИА Новости, 21.09.2023
Федказначейство по ЕАО передало гумпомощь для участников спецоперации
Свечи собственного производства, полиэтилен и салфетки, направленные участникам СВО от сотрудников управления Федерального казначейства по Еврейской автономной... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:05
2023-09-21T17:05
2023-09-21T17:15
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ВЛАДИВОСТОК, 21 сен - РИА Новости. Свечи собственного производства, полиэтилен и салфетки, направленные участникам СВО от сотрудников управления Федерального казначейства по Еврейской автономной области, передали в воинскую часть, сообщили в отделении Народного фронта в ЕАО. "Полиэтилен в рулонах, блиндажные свечи и дезинфицирующие салфетки доставил в воинскую часть Народный фронт. Такую очередную посылку для бойцов собрали сотрудники регионального управления Федерального казначейства по ЕАО. О том, что эти вещи крайне необходимы в полевых условиях, рассказали сами бойцы", - говорится в сообщении в телеграм-канале областного отделения Народного фронта. Отмечается, что сотрудники управления казначейства сами изготовили блиндажные свечи. "Жестянка с картонным фитилем, залитая парафином, будет не только освещать блиндаж, но у ее огонька боец и руки согреет, и консервы, и кружку чая заварит", добавили в отделении Народного фронта в автономии.
https://ria.ru/20230921/urozhay-1897761480.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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еврейская автономная область, общество
Надежные люди, Еврейская автономная область, Общество
Федказначейство по ЕАО передало гумпомощь для участников спецоперации
Федказначейство по ЕАО передало блиндажные свечи и салфетки бойцам СВО
ВЛАДИВОСТОК, 21 сен - РИА Новости.
Свечи собственного производства, полиэтилен и салфетки, направленные участникам СВО от сотрудников управления Федерального казначейства по Еврейской автономной области, передали в воинскую часть, сообщили в отделении Народного фронта в ЕАО
.
"Полиэтилен в рулонах, блиндажные свечи и дезинфицирующие салфетки доставил в воинскую часть Народный фронт. Такую очередную посылку для бойцов собрали сотрудники регионального управления Федерального казначейства по ЕАО. О том, что эти вещи крайне необходимы в полевых условиях, рассказали сами бойцы", - говорится в сообщении в телеграм-канале областного отделения Народного фронта.
Отмечается, что сотрудники управления казначейства сами изготовили блиндажные свечи.
"Жестянка с картонным фитилем, залитая парафином, будет не только освещать блиндаж, но у ее огонька боец и руки согреет, и консервы, и кружку чая заварит", добавили в отделении Народного фронта в автономии.
Мордовские фермеры передали часть урожая военнослужащим в зону СВО