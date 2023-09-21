https://ria.ru/20230921/gumpomosch-1897833245.html

Федказначейство по ЕАО передало гумпомощь для участников спецоперации

Федказначейство по ЕАО передало гумпомощь для участников спецоперации - РИА Новости, 21.09.2023

Федказначейство по ЕАО передало гумпомощь для участников спецоперации

Свечи собственного производства, полиэтилен и салфетки, направленные участникам СВО от сотрудников управления Федерального казначейства по Еврейской автономной... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:05

2023-09-21T17:05

2023-09-21T17:15

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еврейская автономная область

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 21 сен - РИА Новости. Свечи собственного производства, полиэтилен и салфетки, направленные участникам СВО от сотрудников управления Федерального казначейства по Еврейской автономной области, передали в воинскую часть, сообщили в отделении Народного фронта в ЕАО. "Полиэтилен в рулонах, блиндажные свечи и дезинфицирующие салфетки доставил в воинскую часть Народный фронт. Такую очередную посылку для бойцов собрали сотрудники регионального управления Федерального казначейства по ЕАО. О том, что эти вещи крайне необходимы в полевых условиях, рассказали сами бойцы", - говорится в сообщении в телеграм-канале областного отделения Народного фронта. Отмечается, что сотрудники управления казначейства сами изготовили блиндажные свечи. "Жестянка с картонным фитилем, залитая парафином, будет не только освещать блиндаж, но у ее огонька боец и руки согреет, и консервы, и кружку чая заварит", добавили в отделении Народного фронта в автономии.

https://ria.ru/20230921/urozhay-1897761480.html

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еврейская автономная область, общество