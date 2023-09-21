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Путин пошутил над Грефом, который попросил денег

Путин пошутил над Грефом, который попросил денег - РИА Новости, 22.09.2023

Путин пошутил над Грефом, который попросил денег

Президент Владимир Путин пошутил над главой Сбербанка Германом Грефом, который попросил из бюджета один миллиард рублей в год на поддержку их учебного проекта в РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-21T20:46

2023-09-21T20:46

2023-09-22T04:38

экономика

россия

великий новгород

москва

владимир путин

герман греф

сбербанк россии

сбер

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин пошутил над главой Сбербанка Германом Грефом, который попросил из бюджета один миллиард рублей в год на поддержку их учебного проекта в сфере IТ, отметив, что "такому богатому" человеку, как Греф, вероятно, было стыдно озвучивать такую сумму. В ходе своего визита в Великий Новгород глава государства, в частности, посетил рабочее пространство и учебные классы "Школы 21" — проекта "Сбера", который дает возможность бесплатно получить образование мирового уровня в сфере IТ. Кампусы "Школы 21" открыты в Москве, Новосибирске, Казани и Сургуте. "Если бы по результатам вашей поездки Вы дали поручение поддержать, <...> большая помощь была бы от Федерации, если бы Федерация субсидировала. В общем, это недорого", — сказал Греф, который докладывал Путину о данном проекте. Он отметил, что финансовая помощь нужна на строительство школ. "Хорошо. Сколько?" — спросил Путин. "Я бы сказал, если вы выделите миллиард в год, будет здорово", — ответил Греф. "Хорошо. Вытащил прямо клещами", — засмеялся президент. "Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно", — добавил Путин. Греф на это ответил, что Сбербанк инвестировал в проект "огромные деньги". "Я знаю. Но лишний миллиард не помешает из федерального бюджета. Хорошо, Герман Оскарович", — улыбнулся глава государства.

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экономика, россия, великий новгород, москва, владимир путин, герман греф, сбербанк россии, сбер