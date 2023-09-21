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Путин пошутил над Грефом, который попросил денег
Путин пошутил над Грефом, который попросил денег - РИА Новости, 22.09.2023
Путин пошутил над Грефом, который попросил денег
Президент Владимир Путин пошутил над главой Сбербанка Германом Грефом, который попросил из бюджета один миллиард рублей в год на поддержку их учебного проекта в РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-21T20:46
2023-09-21T20:46
2023-09-22T04:38
экономика
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владимир путин
герман греф
сбербанк россии
сбер
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин пошутил над главой Сбербанка Германом Грефом, который попросил из бюджета один миллиард рублей в год на поддержку их учебного проекта в сфере IТ, отметив, что "такому богатому" человеку, как Греф, вероятно, было стыдно озвучивать такую сумму. В ходе своего визита в Великий Новгород глава государства, в частности, посетил рабочее пространство и учебные классы "Школы 21" — проекта "Сбера", который дает возможность бесплатно получить образование мирового уровня в сфере IТ. Кампусы "Школы 21" открыты в Москве, Новосибирске, Казани и Сургуте. "Если бы по результатам вашей поездки Вы дали поручение поддержать, <...> большая помощь была бы от Федерации, если бы Федерация субсидировала. В общем, это недорого", — сказал Греф, который докладывал Путину о данном проекте. Он отметил, что финансовая помощь нужна на строительство школ. "Хорошо. Сколько?" — спросил Путин. "Я бы сказал, если вы выделите миллиард в год, будет здорово", — ответил Греф. "Хорошо. Вытащил прямо клещами", — засмеялся президент. "Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно", — добавил Путин. Греф на это ответил, что Сбербанк инвестировал в проект "огромные деньги". "Я знаю. Но лишний миллиард не помешает из федерального бюджета. Хорошо, Герман Оскарович", — улыбнулся глава государства.
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экономика, россия, великий новгород, москва, владимир путин, герман греф, сбербанк россии, сбер
Экономика, Россия, Великий Новгород, Москва, Владимир Путин, Герман Греф, Сбербанк России, Сбер
Путин пошутил над Грефом, который попросил денег
Путин пошутил о просьбе Грефа выделить 1 млрд для учебного IТ-проекта
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин пошутил над главой Сбербанка Германом Грефом, который попросил из бюджета один миллиард рублей в год на поддержку их учебного проекта в сфере IТ, отметив, что "такому богатому" человеку, как Греф, вероятно, было стыдно озвучивать такую сумму.
В ходе своего визита в Великий Новгород глава государства, в частности, посетил рабочее пространство и учебные классы "Школы 21" — проекта "Сбера", который дает возможность бесплатно получить образование мирового уровня в сфере IТ. Кампусы "Школы 21" открыты в Москве, Новосибирске, Казани и Сургуте.
"Если бы по результатам вашей поездки Вы дали поручение поддержать, <...> большая помощь была бы от Федерации, если бы Федерация субсидировала. В общем, это недорого", — сказал Греф, который докладывал Путину о данном проекте.
Он отметил, что финансовая помощь нужна на строительство школ.
"Хорошо. Сколько?" — спросил Путин.
"Я бы сказал, если вы выделите миллиард в год, будет здорово", — ответил Греф.
"Хорошо. Вытащил прямо клещами", — засмеялся президент. "Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно", — добавил Путин.
Греф на это ответил, что Сбербанк инвестировал в проект "огромные деньги".
"Я знаю. Но лишний миллиард не помешает из федерального бюджета. Хорошо, Герман Оскарович", — улыбнулся глава государства.
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