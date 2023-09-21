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Греф заявил о возможности ИИ восполнить кадровый дефицит в России
Греф заявил о возможности ИИ восполнить кадровый дефицит в России - РИА Новости, 21.09.2023
Греф заявил о возможности ИИ восполнить кадровый дефицит в России
Искусственный интеллект (ИИ) поможет восполнить дефицит кадров в России "во всех областях без исключения", но это произойдет не сразу, а в ближайшие 2-3 года,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:04
2023-09-21T17:04
2023-09-21T17:04
экономика
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) поможет восполнить дефицит кадров в России "во всех областях без исключения", но это произойдет не сразу, а в ближайшие 2-3 года, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на открытии кампуса "Школы 21" в Великом Новгороде. "Во всех областях без исключения. И это не будет одномоментно. Скорее всего, мы увидим очень большие изменения на рынке труда, в частности, в ближайшие 2-3 года", - сказал Греф, отвечая на вопрос журналистов о том, сможет ли ИИ сейчас частично восполнить образовавшийся кадровый дефицит на рынке труда и в каких областях это произойдет. "Рождение мультимодальных больших лингвистических моделей, генеративных моделей, они приведут к очень существенному сдвигу на рынке труда. И вообще на всех рынках без исключения", - заключил Греф. В августе председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в ряде отраслей есть дефицит кадров при рекордно низких показателях безработицы в России, добавив, что необходимо заниматься вопросом подготовки кадров, а также их переобучения.
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экономика, россия, герман греф, сбербанк россии, михаил мишустин, великий новгород, ии
Экономика, Россия, Герман Греф, Сбербанк России, Михаил Мишустин, Великий Новгород, ИИ
Греф заявил о возможности ИИ восполнить кадровый дефицит в России
Греф: ИИ поможет восполнить кадровый дефицит в России в ближайшие 2-3 года
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) поможет восполнить дефицит кадров в России "во всех областях без исключения", но это произойдет не сразу, а в ближайшие 2-3 года, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на открытии кампуса "Школы 21" в Великом Новгороде.
"Во всех областях без исключения. И это не будет одномоментно. Скорее всего, мы увидим очень большие изменения на рынке труда, в частности, в ближайшие 2-3 года", - сказал Греф, отвечая на вопрос журналистов о том, сможет ли ИИ сейчас частично восполнить образовавшийся кадровый дефицит на рынке труда и в каких областях это произойдет.
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"Рождение мультимодальных больших лингвистических моделей, генеративных моделей, они приведут к очень существенному сдвигу на рынке труда. И вообще на всех рынках без исключения", - заключил Греф.
В августе председатель правительства РФ Михаил Мишустин
заявил, что в ряде отраслей есть дефицит кадров при рекордно низких показателях безработицы в России, добавив, что необходимо заниматься вопросом подготовки кадров, а также их переобучения.
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