https://ria.ru/20230921/gref-1897832902.html

Греф заявил о возможности ИИ восполнить кадровый дефицит в России

Греф заявил о возможности ИИ восполнить кадровый дефицит в России - РИА Новости, 21.09.2023

Греф заявил о возможности ИИ восполнить кадровый дефицит в России

Искусственный интеллект (ИИ) поможет восполнить дефицит кадров в России "во всех областях без исключения", но это произойдет не сразу, а в ближайшие 2-3 года,... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:04

2023-09-21T17:04

2023-09-21T17:04

экономика

россия

герман греф

сбербанк россии

михаил мишустин

великий новгород

ии

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) поможет восполнить дефицит кадров в России "во всех областях без исключения", но это произойдет не сразу, а в ближайшие 2-3 года, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на открытии кампуса "Школы 21" в Великом Новгороде. "Во всех областях без исключения. И это не будет одномоментно. Скорее всего, мы увидим очень большие изменения на рынке труда, в частности, в ближайшие 2-3 года", - сказал Греф, отвечая на вопрос журналистов о том, сможет ли ИИ сейчас частично восполнить образовавшийся кадровый дефицит на рынке труда и в каких областях это произойдет. "Рождение мультимодальных больших лингвистических моделей, генеративных моделей, они приведут к очень существенному сдвигу на рынке труда. И вообще на всех рынках без исключения", - заключил Греф. В августе председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в ряде отраслей есть дефицит кадров при рекордно низких показателях безработицы в России, добавив, что необходимо заниматься вопросом подготовки кадров, а также их переобучения.

https://ria.ru/20230921/ii-1897753917.html

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экономика, россия, герман греф, сбербанк россии, михаил мишустин, великий новгород, ии