https://ria.ru/20230921/granitsa-1897874223.html
СМИ: российский автомобиль развернули на эстонской границе
СМИ: российский автомобиль развернули на эстонской границе - РИА Новости, 21.09.2023
СМИ: российский автомобиль развернули на эстонской границе
Эстонские пограничники развернули пытавшийся въехать в страну автомобиль с российским номером впервые после введения запрета, сообщил в четверг портал... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:32
2023-09-21T19:32
2023-09-21T19:32
авто
эстония
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 сен - РИА Новости. Эстонские пограничники развернули пытавшийся въехать в страну автомобиль с российским номером впервые после введения запрета, сообщил в четверг портал государственного телерадиовещания ERR. "Автомобиль с российскими номерами пытался проехать через пограничный пункт Лухамаа. Водитель автомобиля утверждал, что является сотрудником посольства, однако во время более тщательной проверки его документов выяснилось, что у него обычный паспорт, а на автомобиле отсутствует дипломатический номерной знак. Водителю сообщили, что въезд автомобиля с российскими номерными знаками запрещен в связи с санкциями, после чего мужчина решил вернуться в Россию", - говорится в сообщении. Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него. По данным МВД Эстонии, вступивший в силу запрет на въезд автомобилей с российскими номерами касается только легковых автомобилей вместимостью до девяти пассажиров, автобусы и мотоциклы с российскими номерами, а также машины с дипломатическими номерами могут въезжать в страну. В единичных случаях границу может пересечь машина скорой помощи или пожарная машина. Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html
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авто, эстония, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Авто, Эстония, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
СМИ: российский автомобиль развернули на эстонской границе
ERR: российский автомобиль развернули на границе Эстонии впервые после запрета
ХЕЛЬСИНКИ, 21 сен - РИА Новости.
Эстонские пограничники развернули пытавшийся въехать в страну автомобиль с российским номером впервые после введения запрета, сообщил в четверг портал государственного телерадиовещания ERR
.
"Автомобиль с российскими номерами пытался проехать через пограничный пункт Лухамаа. Водитель автомобиля утверждал, что является сотрудником посольства, однако во время более тщательной проверки его документов выяснилось, что у него обычный паспорт, а на автомобиле отсутствует дипломатический номерной знак. Водителю сообщили, что въезд автомобиля с российскими номерными знаками запрещен в связи с санкциями, после чего мужчина решил вернуться в Россию", - говорится в сообщении.
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запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС
. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию
вместе с автомобилем или пересечь границу без него.
По данным МВД Эстонии, вступивший в силу запрет на въезд автомобилей с российскими номерами касается только легковых автомобилей вместимостью до девяти пассажиров, автобусы и мотоциклы с российскими номерами, а также машины с дипломатическими номерами могут въезжать в страну. В единичных случаях границу может пересечь машина скорой помощи или пожарная машина.
Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
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