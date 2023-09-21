https://ria.ru/20230921/granitsa-1897874223.html

СМИ: российский автомобиль развернули на эстонской границе

СМИ: российский автомобиль развернули на эстонской границе - РИА Новости, 21.09.2023

СМИ: российский автомобиль развернули на эстонской границе

Эстонские пограничники развернули пытавшийся въехать в страну автомобиль с российским номером впервые после введения запрета, сообщил в четверг портал... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T19:32

2023-09-21T19:32

2023-09-21T19:32

авто

эстония

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 сен - РИА Новости. Эстонские пограничники развернули пытавшийся въехать в страну автомобиль с российским номером впервые после введения запрета, сообщил в четверг портал государственного телерадиовещания ERR. "Автомобиль с российскими номерами пытался проехать через пограничный пункт Лухамаа. Водитель автомобиля утверждал, что является сотрудником посольства, однако во время более тщательной проверки его документов выяснилось, что у него обычный паспорт, а на автомобиле отсутствует дипломатический номерной знак. Водителю сообщили, что въезд автомобиля с российскими номерными знаками запрещен в связи с санкциями, после чего мужчина решил вернуться в Россию", - говорится в сообщении. Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него. По данным МВД Эстонии, вступивший в силу запрет на въезд автомобилей с российскими номерами касается только легковых автомобилей вместимостью до девяти пассажиров, автобусы и мотоциклы с российскими номерами, а также машины с дипломатическими номерами могут въезжать в страну. В единичных случаях границу может пересечь машина скорой помощи или пожарная машина. Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

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авто, эстония, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире