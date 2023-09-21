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Володин поддержал решение правительства по ограничению экспорта бензина - РИА Новости, 21.09.2023
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14:55 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/gd-1897786930.html
Володин поддержал решение правительства по ограничению экспорта бензина
Володин поддержал решение правительства по ограничению экспорта бензина - РИА Новости, 21.09.2023
Володин поддержал решение правительства по ограничению экспорта бензина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение кабмина о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизеля за рубеж для стабилизации внутреннего... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:55
2023-09-21T14:55
экономика
россия
ссср
вячеслав володин
госдума рф
дмитрий патрушев
владимир путин
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение кабмина о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизеля за рубеж для стабилизации внутреннего рынка. Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка, сообщила пресс-служба кабмина. Временное ограничение экспорта бензина и дизеля из России помогут насытить рынок топлива и снизить цены для потребителей, сообщила пресс-служба правительства. "Обсуждали этот вопрос с представителями правительства. Сегодня принято решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизеля за рубеж для стабилизации внутреннего рынка, что позволит нормализовать ситуацию с ценами и ликвидировать дефицит топлива. Поддерживаем подход. Необходимо сначала обеспечить своих потребителей, а затем поставлять за границу. Вопрос будем держать на контроле", - написал он в своем телеграм-канале. Спикер ГД напомнил, что на этой неделе в Государственной думе заслушали национальный доклад о реализации госпрограммы агропромышленного комплекса и планах развития. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в среду представил на заседании Госдумы национальный доклад о ходе и результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. "За последние годы сельское хозяйство превратилось из "чёрной дыры" в эффективную высокотехнологичную отрасль. Если вспомнить советский период, с середины 1970-х годов СССР стал зависим от зарубежных поставок зерна, ежегодно закупая у других государств продовольствие, а в 1985 году закупил максимальное количество - 47 миллионов тонн", - добавил Володин. Спикер ГД подчеркнул, что сегодня сельское хозяйство - стратегическая отрасль, которая не только обеспечивает продовольственную безопасность РФ, но и приносит доходы в бюджет. "По итогам прошлого сельскохозяйственного года Россия установила рекорд по объёму продажи зерна - 60 миллионов тонн. Выручка составила 41,6 миллиарда долларов… Но ключевая проблема, с которой столкнулись в ходе уборочной кампании и посевной озимых культур, - это рост стоимости дизельного топлива и его дефицит", - отметил он. Ранее Володин дал поручение профильным комитетам вести ежедневный мониторинг и контроль ситуации с ценами на ГСМ. Он отмечал, что важно выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по решению проблемы высоких цен на горюче-смазочные материалы. По словам Володина, на сегодняшний день экспорт продовольствия занимает второе место после топливо-энергетических товаров.
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экономика, россия, ссср, вячеслав володин, госдума рф, дмитрий патрушев, владимир путин
Экономика, Россия, СССР, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин
Володин поддержал решение правительства по ограничению экспорта бензина

Володин: принято решение о введении временного ограничения на экспорт бензина

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение кабмина о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизеля за рубеж для стабилизации внутреннего рынка.
Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка, сообщила пресс-служба кабмина. Временное ограничение экспорта бензина и дизеля из России помогут насытить рынок топлива и снизить цены для потребителей, сообщила пресс-служба правительства.
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"Обсуждали этот вопрос с представителями правительства. Сегодня принято решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизеля за рубеж для стабилизации внутреннего рынка, что позволит нормализовать ситуацию с ценами и ликвидировать дефицит топлива. Поддерживаем подход. Необходимо сначала обеспечить своих потребителей, а затем поставлять за границу. Вопрос будем держать на контроле", - написал он в своем телеграм-канале.
Спикер ГД напомнил, что на этой неделе в Государственной думе заслушали национальный доклад о реализации госпрограммы агропромышленного комплекса и планах развития.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в среду представил на заседании Госдумы национальный доклад о ходе и результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
"За последние годы сельское хозяйство превратилось из "чёрной дыры" в эффективную высокотехнологичную отрасль. Если вспомнить советский период, с середины 1970-х годов СССР стал зависим от зарубежных поставок зерна, ежегодно закупая у других государств продовольствие, а в 1985 году закупил максимальное количество - 47 миллионов тонн", - добавил Володин.
Спикер ГД подчеркнул, что сегодня сельское хозяйство - стратегическая отрасль, которая не только обеспечивает продовольственную безопасность РФ, но и приносит доходы в бюджет.
"По итогам прошлого сельскохозяйственного года Россия установила рекорд по объёму продажи зерна - 60 миллионов тонн. Выручка составила 41,6 миллиарда долларов… Но ключевая проблема, с которой столкнулись в ходе уборочной кампании и посевной озимых культур, - это рост стоимости дизельного топлива и его дефицит", - отметил он.
Ранее Володин дал поручение профильным комитетам вести ежедневный мониторинг и контроль ситуации с ценами на ГСМ. Он отмечал, что важно выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по решению проблемы высоких цен на горюче-смазочные материалы. По словам Володина, на сегодняшний день экспорт продовольствия занимает второе место после топливо-энергетических товаров.
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ЭкономикаРоссияСССРВячеслав ВолодинГосдума РФДмитрий ПатрушевВладимир Путин
 
 
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