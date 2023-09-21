https://ria.ru/20230921/gd-1897780604.html

Депутат ГД обратится в ФСБ, МВД, СК и ГП из-за утечки данных с Госуслуг

Депутат ГД обратится в ФСБ, МВД, СК и ГП из-за утечки данных с Госуслуг - РИА Новости, 21.09.2023

Депутат ГД обратится в ФСБ, МВД, СК и ГП из-за утечки данных с Госуслуг

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За Правду") рассказал РИА Новости, что направит сегодня обращения в... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:40

2023-09-21T14:40

2023-09-21T14:47

михаил делягин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756320783_0:281:2857:1888_1920x0_80_0_0_889e86e9d49a7032eb8f924ad116ae97.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За Правду") рассказал РИА Новости, что направит сегодня обращения в ФСБ, Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД, Роскомнадзор и Минцифры в связи с массовой утечкой личных данных с Госуслуг, включая данные депутатов и "некоторых уважаемых руководителей", которые стали доступны в одном из чат-ботов Telegram. Ранее, по словам Делягина, ему позвонили избиратели и сообщили об "огромной" утечке персональных данных с Госуслуг, включая номера телефонов, машин, медицинские сведения и данные по прописке. "Я сегодня запрос отправляю в ФСБ, в Следственный комитет, в МВД, в Генеральную прокуратуру, в Минцифры, в Роскомнадзор, в общем везде, где положено, потому что утечка большая. Я не только себя туда (в чат-бот) вбил, я некоторых уважаемых руководителей туда вбил, я уж не знаю, правильная ли про них информация или устарелая, но есть, есть", - сказал Делягин. Как отметил депутат, у нас есть много людей, обиженных на судей, "а там данные по прописке".

https://ria.ru/20230919/gd-1897261281.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил делягин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, россия