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Депутат ГД обратится в ФСБ, МВД, СК и ГП из-за утечки данных с Госуслуг
Депутат ГД обратится в ФСБ, МВД, СК и ГП из-за утечки данных с Госуслуг - РИА Новости, 21.09.2023
Депутат ГД обратится в ФСБ, МВД, СК и ГП из-за утечки данных с Госуслуг
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За Правду") рассказал РИА Новости, что направит сегодня обращения в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:40
2023-09-21T14:40
2023-09-21T14:47
михаил делягин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За Правду") рассказал РИА Новости, что направит сегодня обращения в ФСБ, Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД, Роскомнадзор и Минцифры в связи с массовой утечкой личных данных с Госуслуг, включая данные депутатов и "некоторых уважаемых руководителей", которые стали доступны в одном из чат-ботов Telegram. Ранее, по словам Делягина, ему позвонили избиратели и сообщили об "огромной" утечке персональных данных с Госуслуг, включая номера телефонов, машин, медицинские сведения и данные по прописке. "Я сегодня запрос отправляю в ФСБ, в Следственный комитет, в МВД, в Генеральную прокуратуру, в Минцифры, в Роскомнадзор, в общем везде, где положено, потому что утечка большая. Я не только себя туда (в чат-бот) вбил, я некоторых уважаемых руководителей туда вбил, я уж не знаю, правильная ли про них информация или устарелая, но есть, есть", - сказал Делягин. Как отметил депутат, у нас есть много людей, обиженных на судей, "а там данные по прописке".
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михаил делягин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, россия
Михаил Делягин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Россия
Депутат ГД обратится в ФСБ, МВД, СК и ГП из-за утечки данных с Госуслуг
Депутат ГД Делягин обратится в ФСБ, МВД, СК и ГП из-за утечки данных с Госуслуг
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За Правду") рассказал
РИА Новости, что направит сегодня обращения в ФСБ, Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД, Роскомнадзор и Минцифры в связи с массовой утечкой личных данных с Госуслуг, включая данные депутатов и "некоторых уважаемых руководителей", которые стали доступны в одном из чат-ботов Telegram.
Ранее, по словам Делягина, ему позвонили избиратели и сообщили об "огромной" утечке персональных данных с Госуслуг, включая номера телефонов, машин, медицинские сведения и данные по прописке.
"Я сегодня запрос отправляю в ФСБ, в Следственный комитет, в МВД, в Генеральную прокуратуру, в Минцифры, в Роскомнадзор, в общем везде, где положено, потому что утечка большая. Я не только себя туда (в чат-бот) вбил, я некоторых уважаемых руководителей туда вбил, я уж не знаю, правильная ли про них информация или устарелая, но есть, есть", - сказал Делягин.
Как отметил депутат, у нас есть много людей, обиженных на судей, "а там данные по прописке".
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