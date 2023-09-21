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Госдума приняла в первом чтении проект по реабилитации инвалидов

Госдума приняла в первом чтении проект по реабилитации инвалидов - РИА Новости, 21.09.2023

Госдума приняла в первом чтении проект по реабилитации инвалидов

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, согласно которому уточняются полномочия федеральных органов исполнительной власти РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:29

2023-09-21T14:29

2023-09-21T14:29

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, согласно которому уточняются полномочия федеральных органов исполнительной власти по вопросам комплексного предоставления услуг по реабилитации и абилитации инвалидов, а также полномочия исполнительных органов субъектов РФ по организации и предоставлению таких услуг в субъектах. "Принятие закона позволит ввести в России единые стандарты реабилитации инвалидов, создать комплексную систему их поддержки, от социально-психологической и медицинской помощи до профориентации и переобучения людей с ограниченными возможностями", - сказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Спикер ГД подчеркнул, что документом регламентируются вопросы реабилитации как взрослых, так и детей. "Впервые ранняя помощь, которая оказывается детям в возрасте до трех лет с нарушениями в развитии и их семьям, выделяется в отдельное направление реабилитации", - добавил он. По словам Володина, законопроект направлен на улучшение жизни почти 11 млн людей с ограниченными возможностями и более 730 тысяч детей-инвалидов. "Когда нет единых стандартов и подходов, программы реабилитации в разных регионах могут отличаться. Зачастую в первую очередь думают о том, как оказать такому человеку медицинскую помощь, но забывают, что не менее важно помочь ему адаптироваться в быту, найти новую профессию, организовать досуг", - сказал председатель ГД. Володин напомнил, что в ходе выездного совещания Совета Госдумы в Калининградской области депутаты посетили предприятие, занимающееся производством технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями. "Это еще одно направление работы: важно поддержать отечественных производителей, чтобы наши граждане были обеспечены качественными и доступными по цене ТСР в полном объеме. Для этого также необходимы изменения в 44-ФЗ. Будем прорабатывать этот вопрос в осеннюю сессию", - заключил Володин. В пояснительной записке к проекту отмечается, что вводится понятийный аппарат по комплексной реабилитации и абилитации и основным направлениям реабилитации и абилитации инвалидов, которые уточнены и дополнены новым направлением по ранней помощи. "Предлагается механизм предоставления реабилитации и абилитации реализовать путем оказания услуг по реабилитации и абилитации, соответствующих стандартам их предоставления", - уточняется в пояснительных материалах. Дополняется, что оказываемые сейчас реабилитационные меры и услуги сохраняются. Отмечается, что в Москве могут быть установлены особенности применения стандартов предоставления таких услуг. Предоставление таких услуг в данном случае обеспечивается за счет средств города Москвы. "В целях максимального сохранения возможности уже существующим организациям предоставлять услуги по реабилитации, предлагается законодательно закрепить определение реабилитационной организации", - дополняется в пояснительной записке. Проектом устанавливается, что в случае одновременного отнесения к различным целевым реабилитационным группам инвалиду и ребенку-инвалиду законопроектом предусмотрена возможность установления нескольких целевых реабилитационных групп. Полномочия по утверждению перечня целевых реабилитационных групп и критериев отнесения к ним проектом предлагается возложить на Минтруд РФ. "При этом правом установления целевых реабилитационных групп инвалидов и определения потребности таких инвалидов в комплексе основных направлений реабилитации и абилитации, сопровождении при их получении, наделяются учреждения медико-социальной экспертизы", - отмечается в документе. Минспорт России наделяется полномочиями по организации услуг по реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Минтруд России по согласованию наделяется полномочиями по утверждению стандартов по предоставлению таких услуг и порядков их предоставления. Проектом также предлагается наделить Минкультуры РФ полномочиями по утверждению порядка создания условий для организации социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов. Минтруд России наделяется полномочиями по подготовке типовых дополнительных программ обучения специалистов в области комплексной реабилитации, абилитации инвалидов и медико-социальной экспертизы.

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общество, москва, калининградская область, россия, вячеслав володин, госдума рф